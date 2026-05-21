TP.HCM công khai doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH

TP.HCM đang tăng tốc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), đồng thời mạnh tay siết tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH kéo dài.

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội vào chiều 21/5, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 6.641.804 người tham gia BHXH. Trong đó, khoảng 112.565 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Để đạt mục tiêu này, TP.HCM đang triển khai hàng loạt giải pháp mạnh, trong đó đáng chú ý là "siết" doanh nghiệp nợ BHXH và tăng trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Theo lãnh đạo BHXH TP.HCM, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố. Sau đó, UBND TP.HCM giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường để tổ chức thực hiện.

"Chủ tịch UBND xã, phường sẽ chịu trách nhiệm trước thành phố về kết quả phát triển người tham gia BHXH trên địa bàn", ông Thanh nói và cho biết thành phố tăng cường thanh, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng BHXH kéo dài.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, hiện Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ, Công an, cơ quan BHXH cùng nhiều đơn vị liên quan đang phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Trọng tâm là các đơn vị phát sinh nợ kéo dài hoặc có dấu hiệu né tránh nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động.

"Chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp chậm đóng, trốn đóng theo quy định", ông Thanh nhấn mạnh.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là công khai danh sách doanh nghiệp nợ BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH.

Định kỳ danh sách các doanh nghiệp chậm đóng BHXH được gửi đến cơ quan lao động, ban quản lý khu công nghiệp và các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý. Theo cơ quan BHXH, đây được xem là biện pháp nhằm tạo sức ép dư luận, buộc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động.

Ngoài việc mở rộng diện bao phủ, TP.HCM cũng tăng tốc cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH. Hiện nhiều thủ tục đã được tinh giản theo hướng rút gọn hồ sơ, giảm giấy tờ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thông qua ứng dụng VssID, người tham gia BHXH có thể theo dõi toàn bộ quá trình đóng - hưởng, chế độ khám chữa bệnh BHYT và các quyền lợi liên quan ngay trên điện thoại.

TP.HCM cũng đang mở rộng hình thức chi trả không dùng tiền mặt đối với lương hưu, trợ cấp thất nghiệp và nhiều chế độ BHXH khác nhằm giảm thủ tục, tăng tính minh bạch.

TP.HCM tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế. Hiện nay, nhiều địa phương đã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội vận động nguồn lực hỗ trợ người dân khó khăn tham gia BHXH tự nguyện.

Theo các chuyên gia an sinh, trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, việc doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn tạo ra những “lỗ hổng” an sinh dài hạn. Việc TP.HCM tăng thanh tra, công khai doanh nghiệp vi phạm và đặt trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cơ sở được xem là bước đi cứng rắn nhằm siết kỷ cương trong thực thi chính sách BHXH.

Mục tiêu cuối cùng, theo ông Nguyễn Quốc Thanh là hướng tới một hệ thống an sinh bền vững, nơi mọi người lao động đều có “tấm lưới an toàn” trước các biến cố của cuộc sống.