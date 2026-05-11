Ôtô va chạm mạnh với xe máy khiến 3 người thương vong

  • Thứ hai, 11/5/2026 00:14 (GMT+7)
Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô và xe máy trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng.

Tối 10/5, lãnh đạo UBND xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô và xe máy khiến một trẻ nhỏ tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 cùng ngày, anh L.Q.A (30 tuổi trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ôtô mang BKS 29E-605... lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, ôtô xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 76B1-355.. do anh N.A. (36 tuổi, trú thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong) điều khiển, chở theo hai con là N.B.K. (11 tuổi) và N.P.K. (6 tuổi).

Cú va chạm mạnh khiến cháu N.P.K. tử vong tại chỗ. Anh N.A. cùng cháu N.B.K. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn/Tiền Phong

va chạm Quảng Ngãi tai nạn giao thông thương vong

