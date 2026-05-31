Cảnh tắc nghẽn khi ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh chắn rào

  • Chủ nhật, 31/5/2026 06:30 (GMT+7)
Ngày đầu triển khai chắn rào, điều chỉnh giao thông, nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) ghi nhận tình trạng ùn tắc nút cổ chai, gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.

Ngày 30/5, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ công tác thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).
Vị trí nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh được tổ chức giao thông tự hành để phục vụ thi công ga S3 thuộc tuyến metro số 5 Hà Nội. Ảnh: Google Maps.
Ghi nhận chiều 30/5, phần lớn khu vực ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh đã vận hành thử rào chắn phục vụ thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).
Theo phương án điều chỉnh giao thông, phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh khi đến gần nút giao phải rẽ vào đường La Thành 10 - 30 m rồi quay lại đường Nguyễn Chí Thanh. Chiều ngược lại, phương tiện trên đường La Thành cũng thực hiện tương tự bằng cách rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh rồi quay trở ra đường La Thành.
Đáng chú ý, nút giao này sẽ chuyển từ điều khiển bằng đèn tín hiệu sang hình thức giao thông tự hành. Phương tiện qua khu vực sẽ di chuyển theo hệ thống đường tạm, vạch sơn, biển báo chỉ dẫn và các điểm quay đầu tại vị trí mở dải phân cách trên đường La Thành, Nguyễn Chí Thanh.
Trong ngày đầu tiên vận hành phương án điều chỉnh giao thông, khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh ghi nhận ùn tắc cục bộ. Nhiều tài xế vẫn còn bỡ ngỡ trước phương án điều di chuyển mới, phải nhờ sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

Trong 3 ngày đầu triển khai, đơn vị thi công sẽ dựng rào chắn và vận hành thử để theo dõi tình hình giao thông thực tế, kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập. Đồng thời, nhà thầu bố trí lực lượng hướng dẫn phối hợp cảnh sát giao thông nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc tại khu vực thi công.
Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo trên rào chắn, giúp người tham gia giao thông dễ dàng quan sát vào ban đêm.
Đường Nguyễn Chí Thanh đang từ 5 làn xe, khi tới ngã tư La Thành chỉ còn 2 làn xe do rào chắn, gây hiện tượng tắc nghẽn cổ chai. Thời gian phân luồng bắt đầu từ ngày 30/5 cho đến khi có thông báo thay thế.
Tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc có tổng chiều dài khoảng 39,58 km, tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa hiện đại, gồm 20 nhà ga (6 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 1 ga trên cao).
Tuyến metro xuất phát từ khu vực đường Văn Cao giao Hoàng Hoa Thám, đi ngầm qua các tuyến đường Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Sau khi qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tuyến chuyển sang đi trên mặt đất dọc dải phân cách giữa đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đến điểm cuối.

Đinh Hà

