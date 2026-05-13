Tăng tốc giải phóng mặt bằng, tuyến đường Vành đai 2,5 dần lộ diện

Dự án đường Vành đai 2,5 đi qua địa bàn phường Thanh Xuân (Hà Nội) dài gần 1 km, mặt cắt khoảng 50m. Đoạn tuyến bắt đầu từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Nguyễn Trãi, có vai trò mấu chốt trên tuyến Vành đai 2,5 với chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến 3.686 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng mức đầu tư của 3 đoạn tuyến trên đường Vành đai 2,5 được UBND TP Hà Nội lệnh xây dựng khẩn cấp.
Đường Vành đai 2,5 Hà Nội là tuyến giao thông dài khoảng 20 km, nối từ Phú Thượng (phường Tây Hồ) đến Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai), đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải ùn tắc cho Vành đai 2 và 3, kết nối phía Tây và Nam thành phố. Ảnh: Google Maps - Đồ họa: Đinh Hà.
Tại địa bàn phường Thanh Xuân, diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án là hơn 39.000 m2, ảnh hưởng 472 thửa đất và khoảng 700 hộ gia đình.
Ghi nhận ngày 11/5 tại những khu vực nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên đường Nguyễn Trãi, phố Chính Kinh, Quan Nhân, Nhân Hòa, công tác tháo dỡ công trình được đơn vị thi công tăng tốc triển khai.
Việc tháo dỡ công trình gặp khó khăn khi tuyến đường đi qua khu dân cư với hệ thống ngõ nhỏ chằng chịt, máy móc cơ giới rất khó tiếp cận. Nhiều vị trí buộc phải phá dỡ thủ công vì xe chuyên dụng không thể vào sâu trong ngõ nhỏ.
Nhiều hộ dân sinh sống tại phạm vi giải phóng mặt bằng đã nhận tiền bồi thường và chủ động di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2,5.
Căn nhà 80 m2 của ông Lê Thanh Thịnh (62 tuổi, ngụ tại ngõ 12 Chính Kinh) được đền bù với giá 64 triệu đồng/m2. Ông Thịnh cho biết, sắp tới, gia đình được bố trí đất tái định cư tại phường Đại Mỗ. "Nhìn chung, tôi đồng tình với phương án đền bù và tái định cư của phường Thanh Xuân. Tôi cùng 4 anh, chị, em ruột đều ở chung tại khu phố này đã hơn 30 năm, giờ phải di dời cũng có chút bâng khuâng. Tuy vậy, gia đình đều đồng thuận vì lợi ích phát triển hạ tầng của thành phố", ông Thịnh nói.
Các hộ kinh doanh dọc tuyến dự án đang gấp rút di chuyển tài sản, đồng thời thanh lý và giảm giá hàng hóa để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Kỹ thuật viên Công ty Điện lực cắt điện, thu dọn hệ thống dây ngay sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, đảm bảo an toàn cho công tác phá dỡ công trình.
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Thanh Xuân đã thông qua và công khai 472/472 dự thảo phương án, đạt 100% số trường hợp đã kiểm đếm. Đến ngày 8/5, UBND phường Thanh Xuân đã hoàn tất chi trả tiền bồi thường cho 340/472 trường hợp thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án đường Vành đai 2,5, đạt tỷ lệ gần 75%.
Sau khi các công trình được tháo dỡ, phần mặt bằng rộng lớn trên phố Nhân Hòa dần lộ diện.
Đơn vị phá dỡ chia thành nhiều ca để làm việc cả ngày lẫn đêm, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho dự án Vành đai 2,5 đoạn qua phường Thanh Xuân. Hình ảnh lúc 22h ngày 10/5 tại phố Nhân Hòa.
Người dân xuyên đêm vận chuyển đồ đạc tới nơi ở mới để bàn giao lại nhà cho đơn vị giải phóng mặt bằng.
Dù đã chuyển ra thuê trọ trước 2 tháng, bà Bạch Chính Hảo (67 tuổi) vẫn quay lại căn nhà 35 m2 trên mặt đường Nguyễn Trãi để ở nốt những ngày cuối cùng vì nhớ nhà. Căn nhà của bà được đền bù 158 triệu đồng/m2. "Hiện, gia đình chỉ mong muốn chính quyền quan tâm, sớm bố trí nhà tái định cư ở phường Đại Mỗ để ổn định cuộc sống. Tôi ở đây đã 47 năm, giờ chuyển đi thuê trọ ở nhà tập thể có chút không quen”, bà Hảo nói.
Phường Thanh Xuân đang huy động tổng lực để nỗ lực đạt tiến độ bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15/5 theo cam kết với Thành ủy Hà Nội.
