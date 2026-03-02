Toàn cảnh đoạn vành đai được đề xuất mở rộng với 21.300 tỷ

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội phương án cải tạo, mở rộng vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.300 tỷ đồng . Thời gian dự kiến triển khai từ nay đến 2028.

Đường Láng là tuyến giao thông trọng yếu dài hơn 4 km, chạy dọc theo bờ sông Tô Lịch, kết nối từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở. Đây cũng là một trong những trục đường quan trọng của Hà Nội, đảm nhận vai trò kết nối khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô với đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân và sân bay Nội Bài. Ảnh: Google Maps.

Đường Láng hiện hữu được thiết kế 3 làn xe, có hàng cây xanh ở giữa làm dải phân cách. Theo Sở Xây dựng, có hai phương án chính bao gồm mở rộng đường dưới thấp, xây dựng cầu cạn (đường trên cao) và làm hầm chìm đường kính lớn phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực.

Điểm đầu của đường Láng giao với Ngã Tư Sở, đoạn đường này đã được mở rộng lên 4-5 làn xe dài 200 m. Khu vực này luôn là điểm đen ùn tắc giao thông khi vào giờ cao điểm với hàng nghìn lượt phương tiện đổ về.

Hình ảnh trên cao tại Ngã Tư Sở vào khung giờ cao điểm. Đối với phương án 1 là xây cầu cạn thì tim cầu trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, mặt cắt ngang 53,5 m cho đường dưới thấp và 19 m cho trên cao. Phương án được đánh giá có nhiều ưu điểm như đồng bộ mặt cắt quy hoạch đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, kết nối lên xuống thuận lợi tại các nút giao, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến trong quá trình thi công.

Với phương án thứ hai là xây dựng hầm, các đơn vị đã xem xét bài toán xây dựng hầm chìm đường kính lớn (D=14,5 m đến 15,2 m) phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực. Tại các điểm giao cắt với nút giao Ngã Tư Sở, có thiết kế nhánh hầm hở, hầm kín kết nối.

Sở Xây dựng cho rằng phương án hầm có một số bất cập như bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe, có nguy cơ tác động đến chùa miếu và các công trình dân cư lân cận. Hình ảnh tại nhà ga tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông trên đường Láng.

Đường Láng có mật độ dân cư sinh sống đông đúc bậc nhất Hà Nội. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến gần 17.000 tỷ đồng .

Dọc tuyến đường Láng dài hơn 4 km là hàng nghìn hộ dân cư, các cửa kinh doanh, khu vực chợ và các đền chùa, miếu.

Dọc tuyến đường có nhiều nút giao trọng yếu, nổi bật là các điểm giao cắt Láng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh; Láng - Lê Văn Lương - Láng Hạ và Láng - Yên Lãng. Các nút giao này có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm.

Theo Sở Xây dựng, đường Láng chỉ rộng 10,5 m mỗi chiều, tuy nhiên theo thống kê hiện có 8.000 phương tiện/giờ lưu thông trên tuyến đường này nên thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Phần lớn vỉa hè trên đường Láng nhỏ hẹp, có đoạn chỉ rộng khoảng 1,5-2 m, khiến người đi bộ chật vật di chuyển.

Chạy song song đường Láng là tuyến đường được thiết kế 3 làn dành riêng cho người đi bộ và người điều khiển xe đạp.

Dải phân cách có hàng cây xà cừ với tuổi đời trung bình 40-50 năm là điểm nhấn trên đường Láng. Mỗi cây có chiều cao khoảng 20-30 m, lá dày, che nắng rất hiệu quả cho các phương tiện lưu thông trên đường. Trước đề xuất đề xuất cải tạo và mở rộng đường Láng, nhiều người dân tại khu vực bày tỏ sự lo lắng về "số phận" hàng cây xà cừ.

Hình ảnh tại điểm cuối của đường Láng giao với đường Cầu Giấy, đoạn đường này được mở rộng lên 4 làn xe mỗi chiều. Theo Sở Xây dựng, việc thực hiện dự án nằm trong kế hoạch khép kín các vành đai nội đô, giảm tải áp lực giao thông cho nút giao Ngã Tư Sở, phát huy hiệu quả Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở đã hoàn thành.

Tối 28/2 (ngày 12 Âm lịch), hàng trăm người dân làng Văn Nội (phường Phú Lương, Hà Nội) mang sào tre thực hiện nghi lễ rước lửa thiêng cầu may mắn trong năm mới.

Vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách số hiệu SE3 và ôtô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) tối 25/2 khiến đầu xe tải nát hoàn toàn, bị hất văng xa cả trăm mét.

Tối 25/2, chiếc xe tải trong lúc cố gắng vượt qua đường sắt đã bị tàu hỏa SE3 húc văng, khiến đầu máy hư hỏng nặng, giao thông đường sắt bị ảnh hưởng.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.