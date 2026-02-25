Tàu hỏa húc văng xe tải trong đêm ở Hà Nội

Tối 25/2, chiếc xe tải trong lúc cố gắng vượt qua đường sắt đã bị tàu hỏa SE3 húc văng, khiến đầu máy hư hỏng nặng, giao thông đường sắt bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe tải tại khu vực Thường Tín - Ngọc Hồi đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội).

Khoảng 19h51, tại khu vực Thường Tín - Ngọc Hồi đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, tàu hỏa SE3 chạy lộ trình Hà Nội - TP.HCM khi đi ngang qua khu vực Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 29H-728.XX đang băng ngang đường sắt.

Cú va chạm mạnh khiến ôtô tải bị vò nát, văng xa khoảng 100 m. Đầu máy tàu SE3 hư hỏng nặng, một đoạn dải hộ lan tại khu vực đường ngang đổ sập.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Ngọc Hồi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa khu vực, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: Đinh Hà.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có nhiều người bị mắc kẹt trong phương tiện gặp nạn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến giao thông đường sắt qua khu vực bị gián đoạn. Giao thông trên Quốc lộ 1A cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, toàn bộ hành khách trên tàu và lái tàu không xảy ra thương vong. Thương vong trên ôtô đầu kéo đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đầu máy tàu hỏa SE3 hư hỏng sau cú va chạm mạnh.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết tại Hà Nội có mưa nặng hạt, đường trơn, tầm nhìn hạn chế.

Nguyên nhân vụ việc và thông tin về thương vong đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.