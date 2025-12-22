Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Va chạm tàu hỏa trong đêm, một người tử vong

  • Thứ hai, 22/12/2025 16:26 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường An Cựu, thành phố Huế khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NH

Thông tin từ UBND phường An Cựu, thành phố Huế vào khoảng 23h25 ngày 21/12, tàu HH7 do anh V.Đ.A. (sinh năm 1995, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến Km 690+800, đoạn qua phường An Cựu, tàu đã va chạm với ông V.V.T, sinh năm 1957. Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại phường Thuận Hóa, hiện sinh sống tại phường Thanh Thủy, thành phố Huế.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự. Hiện, Công an phường An Cựu đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

https://vov.vn/xa-hoi/va-cham-voi-tau-hoa-trong-dem-mot-nguoi-dan-ong-o-hue-tu-vong-post1255681.vov

Lê Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn tàu hỏa Huế Thừa Thiên Huế Tai nạn tàu hỏa Tai nạn Tai nạn giao thông Tai nạn đường sắt Một người tử vong

