Lái tàu hỏa kể phút hãm phanh cứu ôtô mắc kẹt trên đường ray Nghệ An

Lái tàu hỏa phải hãm phanh dừng khẩn cấp khi phát hiện ôtô 4 chỗ chết máy, nằm chắn ngang đường sắt đoạn qua xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) chiều 5/12.

Đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết khoảng 14h ngày 5/12, tàu AH1 do đầu máy đổi mới D19E-950 kéo, chở 24 toa hàng với tổng tải trọng gần 850 tấn, chạy qua km 323+850 khu gian Vinh - Yên Xuân (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An).

Thời điểm này, lái tàu hỏa Đỗ Trung Kiên cho biết nhìn thấy một ôtô mắc kẹt trên đường ray.

"Nhìn thấy dấu hiệu tín hiệu cầu cứu của tài xế, tôi lập tức kích hoạt hãm phanh khẩn cấp theo đúng quy trình", anh Kiên kể.

Tài xế ôtô ra tín hiệu cầu cứu khi phương tiện mắc kẹt trên đường ray, chiều 5/12. Ảnh: Cắt từ video.

Khu vực xảy ra sự việc là lối đi tự mở tại km 323+850. Tại đây, cơ quan chức năng đã bố trí biển cảnh báo "Chú ý tàu hỏa", cột thu hẹp, tầm nhìn thoáng, mặt đường đã được thi công theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Theo Phân ban An toàn của VNR, vị trí này đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy định về an toàn chạy tàu.

Sau sự việc, ngành đường sắt đã làm việc với Công an và UBND xã Thiên Nhẫn, đề nghị tăng cường tuyên truyền, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực theo quy chế phối hợp giữa đường bộ và đường sắt.

VNR đánh giá với đoàn tàu nặng, di chuyển ở tốc độ cao, quãng đường cần thiết để dừng thường dài hơn nhiều so với phương tiện đường bộ. Do đó, việc lái tàu nhận diện nguy cơ và xử lý trong vài giây được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp tránh va chạm, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và phương tiện.

Khu vực đường ray đã bố trí biển cảnh báo "Chú ý tàu hỏa", cột thu hẹp từ trước. Ảnh: VNR.

Theo số liệu của VNR, tính đến ngày 30/11, toàn mạng lưới đường sắt có 4.048 điểm giao cắt, gồm 1.517 đường ngang và 2.531 lối đi tự mở. Trong đó, 675 đường ngang có gác, 750 đường ngang cảnh báo tự động có chắn, 9 đường ngang cảnh báo tự động và 83 đường ngang chỉ có biển báo.

Dù hệ thống thiết bị đã được tăng cường, lối đi tự mở vẫn chiếm hơn 62% tổng số giao cắt, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Thực tế cho thấy phần lớn tai nạn đường sắt xảy ra tại các lối đi tự mở, chủ yếu do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như không quan sát, cố vượt khi tàu đến gần hoặc dừng, đỗ sai quy định. Ngành đường sắt đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp địa phương, song ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Theo VNR, sự cố lần này không gây thiệt hại, song là lời nhắc nhở về nguy cơ mất an toàn tại các lối đi tự mở. Kỹ năng xử lý kịp thời của kíp lái đã ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc, nhưng để đảm bảo an toàn lâu dài cần sự phối hợp của cả ngành chức năng và người tham gia giao thông đường bộ.

