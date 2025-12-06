Khoảnh khắc tàu phanh gấp né ôtô kẹt giữa đường ray

Theo video lan truyền trên mạng xã hội ngày 6/12, khi lưu thông qua đường ngang dân sinh giữa cánh đồng, chiếc ôtô con màu đỏ bị mắc kẹt trên đường ray, không thể di chuyển. Đúng lúc đó, một đoàn tàu đang trên đường tiến tới.
Trước tình huống nguy cấp, một người dân phát hiện sự việc đã đứng chắn trước ôtô, liên tục giơ tay báo hiệu cho lái tàu. May mắn, tàu đã kịp thời dừng lại khi còn cách chiếc xe khoảng 10 m.
Khi được chia sẻ trên mạng, cảnh tượng hút hàng chục nghìn lượt xem, khiến nhiều người thót tim.
Theo Báo Nghệ An, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 5/12, tại lối đi tự mở Km 323+850, khu gian Vinh - Yên Xuân, thuộc địa bàn xã Thiên Nhẫn. Lối đi tự mở này đã được lắp đặt biển cảnh báo, chôn cọc thu hẹp, đảm bảo tầm nhìn, mặt lát êm thuận song vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Trước tình trạng các lối đi tự phát, tỉnh Nghệ An đang nỗ lực tiến hành rào chắn, tiến tới đóng các lối đi này để đảm bảo an toàn giao thông. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi di chuyển cần quan sát cẩn thận, không cố lao qua khi tàu đang đến.
