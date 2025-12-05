Công an tìm người có nghĩa vụ, quyền lợi vụ TikToker 'Hà và Việt Nam'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chiếm đoạt tài sản của TikToker Đào Quang Hà.

Đào Quang Hà bị công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ vào cuối tháng 10.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 5/12, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan đang thụ lý điều tra vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan TikToker Đào Quang Hà (sinh năm 2001).

Theo tài liệu điều tra, Đào Quang Hà tham gia một số hoạt động từ thiện, thiện nguyện trong năm 2025. Vào tháng 10, thông qua fanpage "Hà và Việt Nam", TikToker sinh năm 2001 từng đăng bài viết kêu gọi quyên góp tiền từ thiện hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Để làm rõ các nội dung liên quan, cơ quan điều tra thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan vụ án liên hệ để phối hợp làm việc. Đến hết thời hạn điều tra vụ án (17/1/2026), nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không tới làm việc, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các biện pháp theo luật định.

Trước đó vào ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Đào Quang Hà từng gây ấn tượng trên mạng với hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM. Ảnh: Hà và Việt Nam/Facebook.

Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, tham gia kêu gọi ủng hộ và tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10.

Khi một chiếc xe tải trong đoàn xảy ra va chạm giao thông, dẫn tới việc phải bồi thường chi phí sửa xe là 100 triệu đồng, Hà đã đứng ra nhận tiền ủng hộ của mạnh thường quân cho tài xế. Tuy nhiên, Hà chỉ chuyển 43,148 triệu đồng trong số hơn 83 triệu đồng nhận được cho chủ xe, giữ lại khoảng 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, TikToker này nổi tiếng nhờ xây dựng hình ảnh sống đẹp, truyền cảm hứng. Dịp 30/4, anh từng truyền cảm hứng với hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành, được dân mạng ca ngợi là "khối trưởng khối chở loa". Sau đó, vào dịp A80, Đào Quang Hà cũng tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.

Trong thời gian một số tỉnh phía Bắc trong đó có Thái Nguyên chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 11, Hà liên tục cập nhật hình ảnh cùng đoàn thiện nguyện Đắk Lắk thực hiện công tác cứu trợ.