Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Bên trong tiệc ra mắt giới thượng lưu của các ái nữ nhà giàu

  • Thứ ba, 2/12/2025 17:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới, Le Bal des Débutantes luôn là sự kiện thu hút sự chú ý mỗi lần được tổ chức.

Le Bal des Debutantes anh 1

Le Bal des Débutantes (Le Bal) - vũ hội nổi tiếng của giới siêu giàu, được xem là lễ ra mắt giới thượng lưu của các thiên kim tiểu thư trong các gia đình danh giá khắp thế giới - đã trở lại hôm 29/11 vừa qua tại Khách sạn Shangri-La (Paris, Pháp). Năm nay, sự kiện tiếp tục thu hút sự chú ý với dàn khách mời hoành tráng.
Le Bal des Debutantes anh 2Le Bal des Debutantes anh 3

Trong buổi vũ hội, 19 tiểu thư từ những gia đình danh giá hay hoàng gia các nước xuất hiện lộng lẫy trong các bộ váy được thiết kế riêng, đeo trang sức, phụ kiện xa xỉ. Mỗi cô gái đều dành nhiều thời gian, tâm sức chuẩn bị để có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Le Bal des Debutantes anh 4

Một trong những cái tên nổi bật trong sự kiện năm nay là Eulalia de Orleans-Borbón, con gái của doanh nhân Álvaro de Orleans-Borbón, con gái đỡ đầu của cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Cô được một thành viên Hoàng gia Anh, Albert Windsor, hộ tống.
Le Bal des Debutantes anh 5Le Bal des Debutantes anh 6

Carolina Lansing (ảnh trái) - cháu gái của nhà thiết kế Carolina Herrera - cũng ra mắt năm nay. Cô lựa chọn chiếc váy dài chấm bi đen trắng do Wes Gordon, giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu Carolina Herrera, thiết kế.

Le Bal des Debutantes anh 7

Ngoài là sự kiện giao lưu xã hội thượng lưu, Le Bal 2025 cũng gây quỹ cho các tổ chức từ thiện quan trọng, trong đó năm nay bao gồm Hiệp hội nghiên cứu tim mạch từ thai nhi đến người lớn (với mục đích cải thiện chất lượng chăm sóc cho trẻ em mắc bệnh tim ở Necker-Enfants Malades, bệnh viện nhi đầu tiên trên thế giới) và tổ chức từ thiện tương tự tại Mỹ, Bệnh viện nhi Maria Fareri.
Le Bal des Debutantes anh 8

Các chàng trai hộ tống những tiểu thư trong vũ hội cũng đều xuất thân hiển hách, thường thuộc các hoàng tộc ở châu Âu.
Le Bal des Debutantes anh 9Le Bal des Debutantes anh 10

Số người đăng ký Le Bal có thể lên hàng trăm đơn mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp đều bị từ chối vì không đáp ứng đủ các tiêu chí của ban tổ chức. Các tiểu thư được tham gia nếu không phải là công chúa hoàng gia hay có dòng dõi quý tộc thì cũng phải xuất thân từ những gia đình thế lực, có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực kinh doanh, giải trí và chính trị.

Le Bal des Debutantes anh 11Le Bal des Debutantes anh 12

Sự kiện không chỉ lựa chọn kỹ lưỡng khách mời mà còn đảm bảo tính riêng tư cho buổi tiệc. Ngoại trừ giới truyền thông, hầu hết khách còn lại là người thân, bạn bè của các ái nữ. Số lượng tham gia giới hạn khoảng 200 người mỗi năm.

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

Sắc vóc 'hot girl điền kinh' dự SEA Games 33

Không chỉ gây ấn tượng với loạt thành tích nổi bật, Huỳnh Thị Mỹ Tiên còn hút fan nhờ gương mặt ưa nhìn, thân hình khỏe khoắn săn chắc.

32:1892 hôm qua

Mai An

Ảnh: Morgan Amsellem, Studio Vanssay, Yunling Fang

Le Bal des Débutantes le bal vũ hội tiểu thư

Đọc tiếp

Chan dung nguoi thua ke Samsung sinh nam 2000 hinh anh

Chân dung người thừa kế Samsung sinh năm 2000

05:35 30/11/2025 05:35 30/11/2025

0

Lee Ji-ho, con trai cả Chủ tịch Samsung, sinh năm 2000, học ở nước ngoài, nhập ngũ Hải quân Hàn Quốc và được xem là gương mặt kế thừa tương lai.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý