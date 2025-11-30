Chân dung người thừa kế Samsung sinh năm 2000

Sau ngày 28/11, Ji-ho sẽ nghỉ phép 4 ngày. Sau khi quay lại Học viện Đào tạo Hải quân vào ngày 2/12, anh sẽ trải qua ba tuần huấn luyện cơ bản cho sĩ quan mới. Trong thời gian này, đơn vị chính thức của anh sẽ được xác định. Sau đó, anh sẽ chuyển đến Bộ Tư lệnh Hải quân ở Busan để huấn luyện bổ sung, phục vụ với vai trò sĩ quan phiên dịch trên tàu. Tính cả thời gian đào tạo, Ji-ho sẽ phục vụ tổng cộng 39 tháng. Nếu không gia hạn, anh sẽ xuất ngũ vào ngày 2/12/2028.