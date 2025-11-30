Chân dung người thừa kế Samsung sinh năm 2000

|
Lee Ji-ho, 24 tuổi, con trai cả của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, vừa được phong sĩ quan hải quân sau khi hoàn thành 11 tuần huấn luyện. Lễ phong sĩ quan có sự tham dự của Chủ tịch Lee và mẹ anh, bà Lim Se-ryeong, Phó chủ tịch Daesang Holdings.
|
Vào chiều ngày 28/11, 89 tân thiếu úy (75 Hải quân, 14 Thủy quân lục chiến), trong đó có Ji-ho, được phong tại Lễ tốt nghiệp và phong sĩ quan khóa 139 tại Học viện Hải quân ở quận Jinhae, thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsang Nam.
|
Một nguồn tin từ Học viện Hải quân cho biết về vai trò của Ji-ho: “Anh duy trì mối quan hệ tốt với bạn bè đồng khóa, sống ngay thẳng và tham gia tích cực trong huấn luyện”. So với lúc nhập ngũ ngày 15/9, Ji-ho trông thon gọn và nhanh nhẹn hơn. Tại lễ nhập học, anh từng thề: “Tôi sẽ không bỏ cuộc”.
|
Trong thông cáo từ Hải quân, Lee Ji-ho cho biết: “Qua 11 tuần huấn luyện vất vả, tôi tự tin rằng mình có thể đạt được mọi mục tiêu và vượt qua khó khăn. Tôi có thể kiên trì đến cùng nhờ sự hỗ trợ của đồng đội”. Anh nói thêm: “Tôi rất tự hào khi gia nhập Hải quân với tư cách sĩ quan và sẽ nỗ lực hết mình trong bất cứ nhiệm vụ nào được giao”.
|
Sau ngày 28/11, Ji-ho sẽ nghỉ phép 4 ngày. Sau khi quay lại Học viện Đào tạo Hải quân vào ngày 2/12, anh sẽ trải qua ba tuần huấn luyện cơ bản cho sĩ quan mới. Trong thời gian này, đơn vị chính thức của anh sẽ được xác định. Sau đó, anh sẽ chuyển đến Bộ Tư lệnh Hải quân ở Busan để huấn luyện bổ sung, phục vụ với vai trò sĩ quan phiên dịch trên tàu. Tính cả thời gian đào tạo, Ji-ho sẽ phục vụ tổng cộng 39 tháng. Nếu không gia hạn, anh sẽ xuất ngũ vào ngày 2/12/2028.
|
Lee Ji-ho sinh năm 2000 tại Mỹ. Anh lớn lên trong môi trường giáo dục quốc tế và theo học tại nhiều trường danh tiếng. Dù xuất thân gia thế, Ji-ho luôn giữ lối sống kín tiếng, tránh xa sự hào nhoáng.
|
Là con trai trưởng của người đang điều hành Samsung, Ji-ho được xem là gương mặt có khả năng kế thừa tập đoàn trong tương lai. Tuy vậy, Samsung chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về chuyển giao thế hệ. Ji-ho vẫn duy trì hình ảnh điềm đạm, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.
|
Tháng 9/2025, Ji-ho nhập ngũ tại Học viện Hải quân Hàn Quốc sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh sẽ phục vụ tổng cộng 39 tháng, gồm thời gian đào tạo và nghĩa vụ thực tế. Quyết định này được đánh giá là thể hiện tinh thần trách nhiệm và “noblesse oblige” (tạm dịch: quyền quý đi kèm nghĩa vụ).
|
"Thái tử" Samsung học trung học tại Canada, sau đó theo học tại Sciences Po ở Paris (Pháp), rồi tốt nghiệp đại học ở Columbia University, theo JoongAng.
