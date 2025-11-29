Công ty TP.HCM hứng 'bão' phẫn nộ vì chạy quảng cáo việc kỷ luật TTS

Một agency ở TP.HCM đăng công khai quyết định kỷ luật thực tập sinh lên Facebook, lập tức bị chỉ trích, buộc doanh nghiệp phải khóa bình luận, gỡ bài.

Ngày 28/11, mạng xã hội lan truyền việc một công ty agency tại phường An Lạc, TP.HCM công khai quyết định kỷ luật một sinh viên thực tập lên Facebook. Bài đăng nêu rõ họ tên, khoa, trường của sinh viên; chạy quảng cáo và giới hạn bình luận.

Theo nội dung quyết định, sinh viên bị cho là "thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng, có lời lẽ thách thức với cán bộ hướng dẫn", vi phạm quy chế tác phong - ứng xử và kỷ luật thực tập. Công ty tuyên bố không công nhận quá trình thực tập, thu hồi toàn bộ giá trị pháp lý của giấy xác nhận đã cấp.

Hành động đăng tải công khai này ngay lập tức vấp phải hàng loạt chỉ trích. Nhiều người cho rằng cách xử lý của doanh nghiệp "khó hiểu", "EQ kém", "thiếu chuyên nghiệp" và "tự hỏi vì sao một doanh nghiệp truyền thông lại hành xử như vậy?". Các bài đăng mới đây của công ty này hiện nhận hàng nghìn lượt "phẫn nộ".

Văn bản quyết định kỷ luật của công ty.

Rang sáng 29/11, công ty đăng thông cáo giải thích vụ việc. Theo đó, sinh viên này làm việc từ ngày 8/9 đến dự kiến 8/12, theo yêu cầu thực tập tối thiểu 3 tháng.

Ngày 23/11, sinh viên đề nghị được xác nhận thực tập sớm. Công ty cho biết đã hỗ trợ ký và đóng dấu ngay trong ngày, điểm thực tập được ghi nhận "10/10 theo hình thức tự đánh giá". Tuy nhiên, ngay sau khi nhận xác nhận, sinh viên thông báo nghỉ từ 24/11 vì vướng lịch học, dẫn đến công việc không được bàn giao.

Công ty yêu cầu hỗ trợ thêm một thời gian để bố trí nhân sự thay thế. Tối 25/11, sinh viên tiếp tục nhắn tin thông báo dừng thực tập ngay lập tức với lý do "đã đủ thời gian theo yêu cầu của Nhà trường".

Công ty cho rằng việc nghỉ đột ngột là không đúng quy định vì thời gian thực tập theo thông báo của trường là 8/9-30/11. Doanh nghiệp cũng muốn làm việc văn bản với trường để làm rõ, nhưng cho rằng thái độ trao đổi của sinh viên "thiếu hợp tác, có tính chống đối và thách thức".

Ngày 26/11, công ty ban hành quyết định kỷ luật, gồm: Không công nhận quá trình thực tập của sinh viên; thu hồi dấu mộc và toàn bộ giá trị pháp lý của giấy xác nhận đã cấp.

Trong thông cáo, công ty nhấn mạnh "mọi cá nhân phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình" và xem đây là "bài học về ý thức, tác phong nghề nghiệp". Doanh nghiệp đồng thời kêu gọi sinh viên ngừng lan truyền thông tin, hạn chế bình luận cảm tính và nhìn nhận vụ việc "một cách khách quan, bình tĩnh".

Nhưng vài giờ sau, công ty tiếp tục đăng bài xin lỗi nhà trường và sinh viên U.V vì “những phiền lòng vừa qua”. Doanh nghiệp cho biết đã rà soát lại toàn bộ sự việc, nhìn nhận trách nhiệm của mình và sẽ làm việc với nhà trường cùng sinh viên để làm rõ, bảo đảm tính công bằng và minh bạch.

Ở phần bình luận dưới bài đăng, fanpage công ty cho biết đã liên hệ với nhà trường để phối hợp xử lý. “Đây cũng là bài học cho công ty và bạn TTS. Chúng tôi sẽ có văn bản khôi phục điểm thực tập cho U.V trong thời gian tới”, đại diện doanh nghiệp viết.

Tuy nhiên, các bài đăng này hiện đều đã bị xóa/ẩn. Tri Thức - Znews đã liên hệ với công ty và phía nhà trường, song chưa nhận được phản hồi. Vụ việc hiện vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận trên mạng xã hội.