Mừng cưới bạn 1 chỉ vàng, 5 năm sau bạn đi lại 5 triệu

Bạn thân ngại ngùng chia sẻ gặp khó khăn tài chính nên không thể mừng cưới đúng số vàng "đáp lễ", Thảo Nguyên động viên, khẳng định tình bạn không cần tính toán.

Việc mừng cưới tưởng là phép lịch sự đơn giản nhưng có thể phát sinh nhiều tình huống khó xử. Ảnh minh họa: Toan Van/Pexels.

Năm 2020, Thảo Nguyên (28 tuổi, Hà Nội) dự đám cưới của bạn thân thời đại học. Chơi với nhau 5 năm, tình cảm gắn bó như chị em, cô quyết định mừng 1 chỉ vàng, khi đó giá khoảng 4 triệu đồng.

Tháng 3 năm nay, Nguyên tổ chức lễ cưới. Bạn thân tới dự và mừng 5 triệu đồng kèm một món quà đồ gia dụng. Nguyên cho biết cô hoàn toàn thoải mái và trân trọng những gì được tặng.

"Thời điểm tôi cưới, 1 chỉ vàng đã gần 9 triệu đồng. Với bạn tôi, số tiền đó khá lớn. Bạn mừng bao nhiêu cũng được, miễn là toàn tâm chúc phúc. Ngày trước, tôi tặng vàng vì thực sự quý mến bạn, không hề nghĩ đến chuyện tính toán thiệt hơn", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chuyện mừng cưới bằng tiền hay vàng, theo Nguyên, chưa từng là thước đo giá trị mối quan hệ, mà chỉ phản ánh điều kiện của mỗi người ở từng thời điểm. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng "có đi có lại", bạn mừng vàng mình cũng mừng lại tương tự mới thể hiện sự trọn vẹn, giúp giữ gìn mối quan hệ bền chặt về lâu dài.

Không tính toán

Sau đám cưới, bạn thân hẹn Thảo Nguyên đi cà phê, ngại ngùng chia sẻ rằng gia đình đang gặp nhiều khó khăn nên không thể mừng đúng số vàng như trước, mong cô thông cảm và không để bụng.

Thảo Nguyên trân trọng việc bạn đến chung vui, quà cáp không quá quan trọng.

Nguyên động viên, mong bạn thân không suy nghĩ nhiều, thậm chí sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn cần.

"Tôi không so đo tính toán, nhất là với người tôi cho là quan trọng", cô khẳng định.

Nhìn vào câu chuyện của Thảo Nguyên, ông Trần Đức Trung, CEO công ty YPFP - Đồng hành tài chính cá nhân kiêm cố vấn tài chính tại CTCP Tư vấn đầu tư & Quản lý tài sản FIDT, cho rằng việc một người tặng vàng, người còn lại tặng tiền là hoàn toàn hợp lý, miễn là cả hai đến dự đám cưới của nhau với sự chân thành.

"Vàng, tiền hay quà đều chỉ là hình thức thể hiện tình cảm tại từng thời điểm kinh tế khác nhau", ông khẳng định.

Tuy nhiên, để đơn giản hóa và tránh "không biết mừng bao nhiêu cho phải", thông thường mọi người vẫn có xu hướng được tặng gì thì tặng lại cái đó (vàng trả vàng, tiền trả tiền).

Trong trường hợp thời gian cưới cách nhau 3-5 năm, ông Trung lưu ý khách mời có thể cân nhắc thêm yếu tố kinh tế khách quan như: lạm phát, mức sống thay đổi và đồng tiền mất giá theo thời gian.

Chuyên gia lấy ví dụ nếu năm 2020 bạn được tặng 4 triệu, năm 2025 số tiền tương đương về sức mua có thể lên 5 triệu. Khi đó, mừng lại bằng tiền theo giá trị tương đương vẫn là hợp lý, không cần bị ràng buộc phải mừng vàng nếu đã được tặng vàng.

Khi giá vàng có thời điểm tăng gần gấp đôi kể từ đáy cuối 2024, việc đặt nặng "trả lại đúng vàng, đúng trọng lượng" đôi khi gây áp lực không cần thiết cho người đi cưới.

"Các mối quan hệ bền lâu được tạo nên từ sự thấu hiểu tài chính của nhau, không phải từ 'quy tắc quy đổi' của những món quà", ông Trần Đức Trung cho biết.

Đi vàng trả vàng

Không giống Thảo Nguyên, Hà Châu (35 tuổi, Hà Nội) khẳng định chuyện mừng cưới luôn phải "có qua có lại". Với Châu, bạn đi bao nhiêu thì mình mừng lại bấy nhiêu, đó là nguyên tắc cô áp dụng để duy trì mọi mối quan hệ.

Châu cưới năm 2017, khi đó người em họ mừng 1 chỉ vàng, giá 3,5 triệu đồng. Đến tháng 5 năm nay, em họ tổ chức đám cưới, giá vàng đã lên 9 triệu đồng/chỉ. Không do dự, Châu quyết định đi lại đúng 1 chỉ vàng.

Hà Châu quan niệm "đi vàng trả vàng", đây cũng là nguyên tắc giữ gìn các mối quan hệ của cô.

"Chúng tôi thân nhau hơn 30 năm. Một chỉ vàng ngày trước tôi đã bán vào năm 2020 khi mua nhà. Giờ vàng tăng bất ngờ thật, nhưng đã đặt ra nguyên tắc sống thì dù có thiếu tôi cũng vay để mừng", cô nói.

Theo Châu, việc ai đó mừng mình vàng đồng nghĩa họ rất coi trọng mối quan hệ. Nói về ý kiến cho rằng tặng vàng giống như "gửi để lấy lãi", cô cho rằng quan điểm đó không sai, chỉ là vô tình gặp đúng thời điểm vàng tăng giá. Tuy nhiên, với cô, điều cốt lõi vẫn là sự rạch ròi.

"Đi vàng trả vàng, đi tiền trả tiền. Cứ đúng nguyên tắc mà làm thì không ai phải khó xử", Châu khẳng định.

Hồng An (28 tuổi, TP.HCM) kết hôn vào tháng 10/2024. Khi đó, cô được bạn thân mừng cưới nửa chỉ vàng, giá khoảng 4 triệu đồng. Không có biến cố xảy ra, An vẫn giữ món quà này nguyên vẹn.

Bạn thân của An dự định tổ chức đám cưới vào tháng 1/2026. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng đã tăng gần gấp đôi so với năm 2024 và có thể còn lên nữa.

Thở phào nhẹ nhõm vì không bán nửa chỉ vàng trước đó, An quyết định tặng lại bạn thân. "Nếu bạn thân đã tặng mình vàng, mình cũng nên đáp lại tương xứng. Với tôi, việc 'đi vàng trả vàng' là lẽ tự nhiên, không phải đắn đo nhiều", cô tâm sự.

An cho hay kể cả có lỡ bán vàng, đến khi bạn cưới, cô vẫn cố gắng tích cóp để trả đủ. Vì tình bạn thân thiết suốt nhiều năm, cô không có ý định tìm món quà rẻ hơn.

Nửa chỉ vàng do bạn tặng, vợ chồng Hồng An cất giữ cẩn thận.

Theo An, khi mừng cưới bằng vàng, món quà đó không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn giúp người được tặng có khoản tích lũy tài chính cho tương lai.

Chính vì vậy, nhiều bạn bè của An giờ ngày càng có xu hướng tặng vàng để gửi gắm tình cảm, thay vì những món quà dễ mất giá theo thời gian.

Về chuyện "đi vàng trả vàng", ông Trần Đức Trung, CEO công ty YPFP, khẳng định điều này hợp lý khi hai người có quan điểm tương đồng: tặng vàng chính là tặng tài sản tích lũy. Khi thời gian cưới gần nhau (dưới 1-2 năm), biến động giá chưa quá lớn và cả hai đều đủ khả năng tài chính và xem đây như cách duy trì nếp tặng quà.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như thời gian cách nhau nhiều năm, giá vàng đã tăng quá mạnh, việc "trả vàng" cũng gây áp lực tài chính. Hoặc khi hoàn cảnh kinh tế của người được tặng thay đổi, không đủ khả năng chi một món quà lớn như trước và hai bên ưu tiên giá trị tinh thần hoặc thực tế hơn là việc giữ đúng "hình thức quà".

Theo ông Trung, vàng không hề mất giá trong dài hạn, nhưng biến động mạnh trong ngắn hạn, có thể gây khó khăn cho người tặng/được tặng.

"Việc tặng vàng đúng là mang ý nghĩa tích lũy, giúp cô dâu chú rể có một tài sản giữ giá tốt theo thời gian. Nhưng không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, vì áp lực giá vàng tăng sẽ khiến việc mừng cưới trở thành gánh nặng", ông nêu quan điểm.