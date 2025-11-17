Nghỉ chơi 6 năm vẫn mời cưới để 'đòi nợ' tiền mừng

Sau 6 năm nghỉ chơi, Thùy Trang bất ngờ nhận được lời mời cưới từ cô bạn từng thân kèm lời nhắc "trả tiền mừng". Cô bối rối khi 1 chỉ vàng năm xưa 3,6 triệu nay đã tăng gấp 4 lần.

Nhiều mối quan hệ bị rạn nứt chỉ vì chiếc phong bì mừng cưới. Ảnh minh họa: Joseph Chan/unsplash.

Năm 2017, Thùy Trang (30 tuổi, sống ở Huế) tổ chức đám cưới. Khi ấy, bạn thân đại học mừng cô 1 chỉ vàng, giá khoảng 3,6 triệu đồng. Một thời gian sau, do Trang bận gia đình, con cái, còn cô bạn đó vẫn độc thân, quan điểm trái ngược khiến hai người ngày một xa cách và cuối cùng nghỉ chơi.

Bẵng đi 6 năm, giữa năm nay, Trang sững người khi nhận được tin nhắn mời đi đám cưới từ cô bạn cũ kèm lời nhắc nhở "nhớ trả đúng số tiền tớ từng đi bạn đấy". Trang hiểu ý là "có đi có lại", nhưng cách nói này lại khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Suốt nhiều năm không chơi với nhau, lẽ ra một lời nhắc nhở nên nhẹ nhàng và lịch sự hơn", Trang bày tỏ.

Trường hợp của Trang không hiếm. Chuyện mừng cưới, tưởng là phép lịch sự đơn giản, nhưng đôi khi lại làm phát sinh những mâu thuẫn, tình huống éo le trong các mối quan hệ xã hội.

Rạn nứt vì tiền mừng

Hiện tại, giá 1 chỉ vàng đã gần 15 triệu đồng. Sau khi cân nhắc, Thùy Trang quyết định mừng cô bạn từng thân 10 triệu đồng tiền mặt, mà theo cô là "phù hợp với mối quan hệ vốn đã mờ nhạt".

Trang khó xử vì bạn cũ nói xấu mình vì chuyện tiền mừng cưới.

Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, vài tuần sau, Trang nghe tin mình bị nói xấu vì "không trả đủ tiền, không giữ chữ tín, hẹp hòi, ích kỷ".

Ban đầu, Trang cảm thấy khá buồn vì số tiền 10 triệu đồng không hề nhỏ. Cô đã phải tính toán kỹ để giữ phép lịch sự. Cô không ngờ sau đó, mối quan hệ từng rất thân thiết nay càng không thể nào hàn gắn.

Mỹ Linh (27 tuổi, sống ở Hải Phòng) làm việc nhiều năm trong một công ty tư nhân. Khi mới đi làm, cô có một đồng nghiệp nam trạc tuổi ở bộ phận truyền thông.

Năm 2023, Linh cưới và gửi thiệp mời, nhưng đồng nghiệp nam đó không đi dự, cũng không gửi tiền mừng. Lúc đó, Linh cảm thấy khó hiểu, nhưng sau mới biết người này vốn không đi ăn cưới ai và cũng không gửi tiền mừng. Chuyện này, cả công ty cô đều biết.

Cách đây 1 năm, Linh chuyển sang bộ phận khác, không còn làm việc chung, cũng không nói chuyện hay giao lưu với đồng nghiệp cũ. Tháng trước, cô bất ngờ nhận được lời mời cưới từ người này. Vì không còn tiếp xúc nhiều, Linh lịch sự gửi phong bì 200.000 đồng.

Vài tuần sau, Linh nghe từ bạn bè rằng đồng nghiệp nam kia đã nói xấu cô là từng làm chung nhóm mà không đi ăn cưới, tiền mừng quá ít. Cô cảm thấy khó chịu.

"Lúc cưới tôi, bạn ấy cũng không đi, giờ thì lại chê người khác hẹp hòi", Linh nói. Sau đó, cô quyết định chặn liên lạc người đồng nghiệp này.

Bài học nhớ đời

Hà Châu (26 tuổi, sống ở Hải Phòng) cũng gặp tình huống oái oăm liên quan đến tiền mừng cưới. Tháng trước, một người bạn đại học mời cưới, nhưng ngày trùng đúng vào giỗ bà nội, cô không thể tới dự. Châu chủ động nhắn tin xin lỗi và hẹn bạn ra cà phê vào dịp khác để bù lại.

Đoạn hội thoại giữa Châu và cô dâu.

Châu dự định gửi phong bì 500.000 đồng qua người khác hoặc vào dịp khác, vừa lịch sự vừa thể hiện tấm lòng. Thế nhưng, ngay khi biết cô bận, người bạn lập tức gửi mã QR và nhắn: "Chuyển tiền mừng vào đây đi".

"Với tôi, cách yêu cầu thẳng thừng như vậy là không lịch sự", cô bộc bạch.

Châu định để hôm cưới mới chuyển tiền, nhưng chưa kịp làm gì, cô dâu nhắn thêm: "Bạn chuyển luôn đi, có chút tiền thôi mà lâu thế". Cô sốc vì lần đầu tiên gặp tình huống như vậy.

Sau đó, khi chưa kịp phản hồi, Châu đã bị bạn rêu rao "kẹt sỉ".

Chung trải nghiệm éo le vì tiền mừng cưới, Hà Chi (29 tuổi, hiện sống tại Hà Nội) kể cách đây vài tháng, cô nhận được thiệp cưới từ một người bạn thân thời cấp 3 ở quê. Không thể có mặt vì xa hơn 100 km, Chi nhờ người quen tên H. tiện đường về quê dự đám cưới mang giúp phong bì 500.000 đồng.

Tưởng mọi thứ đã đâu vào đó, vài tuần sau, tin đồn từ hàng xóm cho biết cô dâu bóng gió chuyện Chi "không đi, cũng chẳng thấy mừng", khiến cô ngỡ ngàng.

Sau khi suy nghĩ, Chi nhắn hỏi thẳng cô dâu và nhận được câu trả lời đầy bất ngờ: "Gia đình không nhận được phong bì nào". Trong khi đó, H. thừa nhận quên vì buổi tiệc đông đúc và mải trò chuyện với bạn bè.

Mỹ Linh (trái) bị đồng nghiệp nói xấu vì mừng 200.000 đồng, trong khi Hà Chi (phải) suýt bị bạn giận nhầm liên quan đến tiền mừng cưới.

Cuối tuần, Chi về quê, hẹn cô dâu, chú rể và H. tại một quán cà phê nhỏ để nói rõ mọi chuyện. Không khí ban đầu có phần ngượng ngùng, nhưng mọi hiểu lầm nhanh chóng được hóa giải khi H. mang theo phong bì còn nguyên và chủ động xin lỗi vì sự cố.

"Cô dâu cũng nhận lỗi vì đã nghĩ sai, còn tôi thì thấy nhẹ nhõm vì quyết định giải quyết ngay vấn đề thay vì bị hiểu lầm", Chi tâm sự.