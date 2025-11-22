Cưới cô chủ tiệm vàng, tiền vệ tuyển Việt Nam nhận quà 'có 1 không 2'

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa cưới "cô chủ tiệm vàng" Nguyễn Thanh Ngân, được tặng món quà cưới đặc biệt là chiếc dây chuyền kim cương khắc tên và số áo của anh.

Bên trong lễ cưới ‘cô chủ tiệm vàng’ và tiền vệ tuyển Việt Nam Lễ cưới của ‘cô chủ tiệm vàng’ Nguyễn Thanh Ngân và tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa thu hút chú ý với loạt quà hồi môn giá trị, đặc biệt là chiếc dây chuyền kim cương khắc tên và số áo chú rể.

Ngày 13/11, lễ vu quy của tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa và bạn gái Huỳnh Thanh Ngân (cùng sinh năm 2001) diễn ra tại TP.HCM. Đôi trẻ nhận được nhiều món quà giá trị từ hai bên gia đình, như lời chúc phúc cho cuộc sống mới.

Nhà gái chuẩn bị một vương miện vàng, một bộ trang sức vàng, hai bộ trang sức kim cương và hai sổ đỏ. Nhà trai cũng trao tặng lượng vàng tương xứng như cách thể hiện sự trân trọng dành cho dâu mới.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Ngân cho biết toàn bộ trang sức đều mang họa tiết rồng - phụng sánh đôi, được thợ trong cơ sở kinh doanh vàng của gia đình chế tác trong 10 ngày.

Ngoài ra, chiếc dây chuyền kim cương được thiết kế riêng cho chú rể Minh Khoa trở thành tâm điểm và mang ý nghĩa đặc biệt.

"Mặt dây chuyền được khắc chữ K10. K là tên viết tắt của anh Khoa, còn 10 là số áo anh mặc trên sân cỏ. Khi trao món quà này, mẹ tôi đã bật khóc", cô nói.

Mẹ cô gửi lời nhắn đến con rể: "Gia đình luôn bên cạnh, yêu thương và ủng hộ con trong sự nghiệp. Hãy tỏa sáng như những viên kim cương, rực rỡ và bền bỉ theo năm tháng".

Thanh Ngân cảm động trước tình yêu của 2 bên gia đình.

Với cô dâu Thanh Ngân, khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất chính là khi mẹ nắm tay và nói rằng không phải "mất đi một đứa con gái" mà là "có thêm một người con trai để yêu thương". Bà dặn hai con phải biết gìn giữ, nâng niu hạnh phúc và cùng nhau vun đắp cho mái ấm nhỏ.

Bố mẹ Minh Khoa cũng nhắn gửi đôi trẻ hãy luôn thấu hiểu, nhường nhịn và dung hòa để cuộc sống vợ chồng luôn đầy tiếng cười.

Trước đó, tiệc cưới nhà gái được tổ chức ngày 9/11 tại huyện Phú Giáo, Bình Dương (cũ), với khoảng 1.000 khách tham dự. Sau lễ vu quy, tiệc cưới nhà trai diễn ra tối 13/11 với hơn 700 khách tại nhà hàng.

Trong rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, với đôi vợ chồng trẻ, hình ảnh ba mẹ hai bên nắm tay nhau bước lên sân khấu chung vui là giây phút thiêng liêng nhất. "Chỉ cần cha mẹ khỏe mạnh, yêu thương nhau và chứng kiến ngày trọng đại của chúng tôi. Đó là hạnh phúc lớn nhất", Thanh Ngân bộc bạch.

Tình yêu của Minh Khoa và Thanh Ngân bắt đầu từ năm 2017, qua một người bạn chung. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm chuyện học hành, dần dần họ trở nên gần gũi.

Trong mắt Ngân, Minh Khoa luôn là chàng trai chững chạc và ấm áp hơn bạn bè cùng tuổi. Sau 7 năm bên nhau, đúng ngày chụp ảnh cưới 23/9, Minh Khoa đã cầu hôn nửa kia.

Là tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Becamex Bình Dương, Minh Khoa được đôn lên đội một từ năm 18 tuổi và sớm gây ấn tượng bởi lối chơi năng nổ, tư duy bóng đá chín chắn. Hiện anh là trụ cột của CLB và là nhân tố tiềm năng của đội tuyển quốc gia.

Về phía cô dâu, sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Thanh Ngân tiếp quản tiệm vàng của gia đình ở TP.HCM và được biết đến với biệt danh "cô chủ tiệm vàng".

Lễ cưới của Minh Khoa và Thanh Ngân diễn ra vào ngày 13/11 vừa qua.