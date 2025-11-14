Tiền vệ tuyển Việt Nam cưới 'cô chủ tiệm vàng'

Trên trang cá nhân, Minh Khoa đăng tải dòng trạng thái hóm hỉnh: "Trận này không cần VAR, vì chắc chắn là đúng người rồi. Cảm ơn em đã về chung một đội". Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt tương tác cùng lời chúc phúc từ người hâm mộ và giới cầu thủ. Quế Ngọc Hải để lại bình luận: "Chúc mừng hai bạn trẻ, chúc mãi mãi hạnh phúc nhé!", trong khi cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải gửi lời chúc: "Anh chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nhé em".