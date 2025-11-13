Chàng trai TQ bỏ mạng vì cắt dạ dày để giảm cân, ra mắt nhà bạn gái

Muốn gây ấn tượng tốt với bố mẹ bạn gái, Li Jiang quyết định thực hiện phẫu thuật dạ dày nhằm giảm cân song gặp biến chứng nghiêm trọng.

Li Jiang (36 tuổi) sống tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) từ lâu đã vật lộn với tình trạng thừa cân và gặp khó khăn trong việc kiểm soát thói quen ăn uống. Anh cao 1,74 m song nặng tới hơn 134 kg, theo South China Morning Post.

Theo lời người anh trai, Li gần đây bắt đầu hẹn hò và mối quan hệ tiến triển thuận lợi khi cả hai quyết định ra mắt gia đình hai bên. Với mong muốn tạo ấn tượng tốt hơn, anh quyết định thực hiện phẫu thuật nối tắt dạ dày (phương pháp giúp giảm cân bằng cách thu nhỏ kích thước dạ dày và tái định tuyến hệ tiêu hóa), hy vọng có thể xuất hiện trước gia đình người yêu với hình ảnh khỏe mạnh hơn.

"Mối quan hệ của cả hai đang rất tốt nên em tôi muốn giảm cân trước khi gặp cha mẹ cô ấy. Nó làm vậy để chuẩn bị cho việc kết hôn", người anh nói.

Ngày 30/9, Li được nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân số 9 ở thành phố Trịnh Châu để tiến hành phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện thành công hôm 2/10, sau đó anh được chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi hậu phẫu, rồi sang khoa điều trị thường vào ngày hôm sau.

Li thừa cân nhiều năm nay và gặp khó khăn trong việc kiểm soát thói quen ăn uống.

Tuy nhiên, đến ngày 4/10, tình trạng của Li đột ngột xấu đi. Khoảng 6h40, nhân viên bệnh viện phát hiện anh ngừng thở và lập tức chuyển lại ICU để cấp cứu khẩn cấp. Anh tử vong vào ngày 5/10 do suy hô hấp.

Theo hồ sơ y tế, Li từng có dấu hiệu tăng cân liên tục, kèm ngáy khi ngủ trong năm qua và được nhập viện với chẩn đoán hội chứng chuyển hóa. Anh cũng bị cao huyết áp và gan nhiễm mỡ.

Gia đình Li đặt nghi vấn liệu bệnh viện có đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe của anh trước khi phẫu thuật hay không. Họ cũng bày tỏ lo ngại về cách xử lý biến chứng sau mổ và việc cấp cứu kịp thời.

Li qua đời vài ngày sau ca phẫu thuật.

Trả lời trang Jimu News, bệnh viện cho biết sau khi rà soát kỹ lưỡng đã xác nhận bệnh nhân đáp ứng đầy đủ các chỉ định lâm sàng để tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện cũng cho biết đội ngũ y tế đã phản ứng ngay lập tức khi tình trạng bệnh nhân xấu đi.

Ngày 10/10, hai bên đã thống nhất ủy quyền cho Ủy ban Y tế địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

“Báo cáo khám nghiệm cuối cùng sẽ là căn cứ có thẩm quyền nhất để xác định nguyên nhân cái chết", bệnh viện cho biết, đồng thời khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo kết quả điều tra và quy định pháp luật hiện hành.

Vụ việc của Li cũng gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận: “Loại phẫu thuật này luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Bác sĩ có thể làm hết sức, nhưng không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối".

Người khác viết: “Phẫu thuật thu nhỏ dạ dày dù sao cũng là phẫu thuật, vẫn có rủi ro. Nếu có thể giảm cân tự nhiên, hãy chọn cách đó".