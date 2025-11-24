Nhặt được 4 chỉ vàng trong túi áo gửi cứu trợ vùng lũ

Hai trường hợp nhặt được vàng trong quần áo cứu trợ ở Đà Nẵng, Quảng Trị và trao trả cho chủ nhân bỏ quên khiến nhiều người ấm lòng.

Trong lúc các địa phương tất bật tiếp nhận và phân loại quà cứu trợ gửi về cho đồng bào vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên, hai câu chuyện nhặt và trao trả vàng tại Đà Nẵng, Quảng Trị thu hút sự chú ý.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 24/11, đại diện Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) xác nhận toàn bộ số vàng bao gồm 2 nhẫn tròn, 1 dây chuyền, 1 mặt tượng đá bọc, ước tính khoảng 4 chỉ vàng, đã được trao trả cho chủ nhân ngày 23/11.

Theo đơn vị, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 23/11, tại điểm tiếp nhận áo quần từ thiện nhà bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi), ngụ ở số 102 đường Trần Hưng Đạo.

Trong lúc phân loại hàng cứu trợ, bà Triều phát hiện hộp trang sức được cất trong túi áo và lập tức báo công an xã. Đến 19h cùng ngày, công an xã đã xác minh và trao trả toàn bộ tài sản cho bà Phạm Thị Hoài, trú tại thôn Hoà Bình, xã Vĩnh Hoàng.

Đại diện Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) trao trả 4 chỉ vàng bỏ quên trong túi áo gửi cứu trợ vùng lũ cho bà Phạm Thị Hoài. Ảnh: Công an cung cấp.

Bà Phạm Thị Hoài cho biết do để vàng trong túi áo lâu ngày, khi gom đồ đi ủng hộ, bà không nhớ mình đã cất ở đó. Khi được thông báo nhận lại tài sản, bà không giấu nổi sự xúc động và bày tỏ lòng cảm kích đối với bà Triều, người đã tìm, gìn giữ tài sản giúp mình, cùng lực lượng chức năng xã Vĩnh Linh.

Trong khi đó, nhóm thiện nguyện của chị Phan Thị Mỹ Liên (ngụ Hòa Xuân, Đà Nẵng) cũng bất ngờ phát hiện một túi nữ trang nằm sâu trong lớp áo cũ vào khoảng 9h40 sáng 24/11. Bên trong đó là vàng thẻ, bông tai, vòng tay vàng trắng và đặc biệt là một cặp nhẫn cưới - món đồ được cho là có giá trị tinh thần lớn với chủ nhân.

Lập tức, chị Liên cùng thành viên trong nhóm đăng tải thông tin lên trang cá nhân nhằm tìm kiếm chủ nhân. Một tiếng sau, chị C. liên hệ, mô tả chính xác từng món đồ bên trong và đưa ra hình ảnh chứng minh, giúp nhóm xác nhận để trao trả. Chị Liên cho biết chị C. sống cách nhà chị chỉ khoảng 2 con ngõ.

"Chúng tôi nhận hỗ trợ từ nhiều nguồn nên rất dễ thất lạc đồ đạc giá trị nếu không bảo quản. Ngay khi phát hiện sự việc, tôi nhanh chóng cất giữ để bảo vệ cho chủ nhân. Đây là trách nhiệm tối thiểu khi làm thiện nguyện giữa thời điểm nhiều người đang gặp khó khăn vì mưa lũ", chị bày tỏ.

Chị Mỹ Liên phát hiện túi vàng và trao trả lại cho người bỏ quên vào trưa 24/11. Ảnh: NVCC.

