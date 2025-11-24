Bộ đội, công an cùng dân ở 'rốn lũ' cào bùn, gom rác sau lụt lịch sử

Kinh doanh hàng tạp hóa, gia đình Uyên Nhy (tỉnh Lâm Đồng) thiệt hại khoảng 500 triệu đồng khi nước lũ dâng cao ngập toàn bộ nhà. "Gần như nhà tôi không thể vớt vát lại gì. Riêng khu vực trước nhà, chúng tôi còn vừa sửa lại, thay cổng mới trị giá hơn 100 triệu đồng nay cũng đã hư hỏng", Nhy xót xa. Hôm 20/11 khi nước lũ dâng, mẹ cô còn ngã bị thương tay, hiện vẫn còn bầm tím. "May mắn hôm 22, 23/11, có một số chiến sĩ bộ đội tới hỗ trợ nhà phụ mẹ tôi dọn dẹp, nếu không một mình mẹ khó lòng xoay xở. Tuy nhiên đến nay, mọi thứ vẫn còn nhiều ngổn ngang, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn trở lại nhịp sống cũ", cô nói. Ảnh: NVCC.