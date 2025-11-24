Bộ đội, công an cùng dân ở 'rốn lũ' cào bùn, gom rác sau lụt lịch sử

|
Sáng 24/11, các lực lượng vệ sinh gồm Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Bộ Tham mưu) và Đại đội Phòng hóa 19 (Sư đoàn Bộ binh 2) - Quân khu 5 phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 - Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) tiến hành dọn dẹp, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường lớp, chuẩn bị đón học sinh trở lại sau đợt lũ. Ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Tuy Hòa.
|
Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 198 (Binh chủng Đặc công) cũng có mặt tại nhiều điểm trường trên địa bàn phường Tuy Hòa như THCS Trần Quốc Toản và các trường tiểu học Trưng Vương, Âu Cơ, Lê Lợi, Đào Duy Từ để hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Tại các khu vực này, bùn đất và rác thải vẫn phủ dày, nhiều thiết bị học tập bị hư hỏng. Lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương thu gom rác, cọ rửa sân trường, phòng học, sắp xếp lại bàn ghế và các dụng cụ dạy học. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh.
|
Song song với lực lượng quân đội, Đoàn phường Tuy Hòa cũng huy động 50 tình nguyện viên cùng 59 bí thư chi đoàn tại các khu dân cư tham gia nạo vét bùn, lau chùi bàn ghế và làm sạch toàn bộ khuôn viên trường. Ảnh: Tuổi trẻ Tuy Hòa.
|
Trao đổi với Tri Thức - Znews, Thượng tá Nguyễn Ngọc Văn, Trưởng công an phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), cho biết tính đến trưa 24/11, lũ đã cơ bản rút trên địa bàn phường thuộc Phú Yên cũ. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tích cực dọn dẹp bùn non, hỗ trợ người dân về các nhu cầu thiết yếu. Trong ảnh, công an phường Hòa Hiệp cùng các đoàn thiện nguyện trao đồ cứu trợ cho người dân sáng 24/11. Ảnh: CACC.
|
Tại tỉnh Gia Lai, ngay khi nước rút hôm 20/11, công an xã Ia Pa cũng huy động nhân lực hỗ trợ người dân lau dọn, sửa sang nhà cửa, trục vớt tài sản. Ảnh: CACC.
|
Các chiến sĩ cũng phối hợp lực lượng cơ sở cọ rửa bùn đất, vệ sinh đồ dùng học tập và khử khuẩn tại hai điểm trường Mầm non Tuổi Thơ để các giáo viên sớm đón trẻ trở lại. Ảnh: Công an cung cấp.
|
Tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), sáng 23/11, khi nước lũ vừa rút, bùn đất, cành cây, rác thải và nhiều vật dụng trôi dạt vẫn còn dày đặc trên các tuyến phố. Lực lượng quân đội cùng công nhân môi trường đô thị chia thành nhiều nhóm, thu gom rác và dùng xẻng nạo lớp bùn đặc quánh bám trên mặt đường. Ảnh: Lê Đức Dương.
|
Kinh doanh hàng tạp hóa, gia đình Uyên Nhy (tỉnh Lâm Đồng) thiệt hại khoảng 500 triệu đồng khi nước lũ dâng cao ngập toàn bộ nhà. "Gần như nhà tôi không thể vớt vát lại gì. Riêng khu vực trước nhà, chúng tôi còn vừa sửa lại, thay cổng mới trị giá hơn 100 triệu đồng nay cũng đã hư hỏng", Nhy xót xa. Hôm 20/11 khi nước lũ dâng, mẹ cô còn ngã bị thương tay, hiện vẫn còn bầm tím. "May mắn hôm 22, 23/11, có một số chiến sĩ bộ đội tới hỗ trợ nhà phụ mẹ tôi dọn dẹp, nếu không một mình mẹ khó lòng xoay xở. Tuy nhiên đến nay, mọi thứ vẫn còn nhiều ngổn ngang, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn trở lại nhịp sống cũ", cô nói. Ảnh: NVCC.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.