Nữ tài xế lái xe tải 50 tấn vượt 500 km hỗ trợ bà con ở 'rốn lũ'
Giữa lúc người dân Đắk Lắk còn lao đao sau lũ, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương đã lái xe tải gần 50 tấn vượt 500 km từ Nghệ An để mang hàng cứu trợ vào tâm lũ.
Sau nhiều ngày chìm trong biển ngập sâu, người dân xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) vui mừng vẫy tay chào đoàn trực thăng cứu trợ lương thực.
Giữa lúc người dân Đắk Lắk còn lao đao sau lũ, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương đã lái xe tải gần 50 tấn vượt 500 km từ Nghệ An để mang hàng cứu trợ vào tâm lũ.
Giữa dòng nước đục ngầu nhấn chìm nhiều khu vực ở miền Trung - Tây Nguyên, các lực lượng chức năng và đội cứu hộ không ngại hiểm nguy, lao vào lũ dữ cứu người bị mắc kẹt.
Trực thăng PK-KQ tiếp cận vùng cô lập, tiếp tế nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân lũ lụt.
Phát hiện lũ quét, anh Tèo (Đà Nẵng) vừa báo tin, vừa giúp nhiều gia đình hàng xóm chạy lũ rạng sáng 18/11.
Mưa lớn kéo dài khiến dòng lũ từ con suối hiền hòa bên cạnh tràn vào vườn canh tác sen đá của gia đình anh Vương, gây thiệt hại ước tính 400 triệu đồng.
Lễ cưới của ‘cô chủ tiệm vàng’ Nguyễn Thanh Ngân và tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa thu hút chú ý với loạt quà hồi môn giá trị, đặc biệt là chiếc dây chuyền kim cương khắc tên và số áo chú rể.
Giữa dòng lũ cuồn cuộn ở Khánh Hòa, người đàn ông chỉ kịp mặc vội chiếc áo mưa rồi lao lên chiếc sup nhỏ, chèo thẳng vào vùng nước sâu để cứu nam thanh niên.
Sau 2 ngày mắc kẹt giữa đảo (trên sông Sêrêpôk), ông N.V.H. đã được cơ quan chức năng và người dân xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cứu hộ thành công nhờ máy bay không người lái.
Mưa lũ cuốn trôi cầu treo và tàu hút cát tại Đắk Lắk. Đến 20/11, toàn tỉnh có 25 người chết và mất tích. Tại Khánh Hòa, tổng thiệt hại về kinh tế, nông nghiệp hiện gần 800 tỷ đồng.
Đoạn video do anh Tiến ghi lại cho thấy nước lũ dâng cao 2-3m, tràn qua trại cá Koi và cuốn đi tài sản trăm triệu đồng.