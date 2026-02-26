Điệu nhảy 'hội ngộ' của 3 bố con gây sốt mạng xã hội
Trở về nhà sau 5 ngày trực Tết, anh Thắng được các con chào đón bằng điệu nhảy đáng yêu.
Chiều 24/2, đô vật Anh Thơ đánh bại Đào Hồng Sơn trên sới vật hội làng ở tỉnh Bắc Ninh, sau 2 hiệp đấu kịch tính.
Trở về nhà sau 5 ngày trực Tết, anh Thắng được các con chào đón bằng điệu nhảy đáng yêu.
Gia đình 198 người ở Phú Thọ gây chú ý khi mỗi dịp Tết bày khoảng 15 mâm cỗ kín sân và duy trì truyền thống sum họp suốt nhiều năm.
Sau khi gia chủ gặng hỏi, nữ sinh này cho biết "nhầm phòng". Tuy nhiên, lời giải thích này được cho là thiếu thuyết phục.
Anh Tiến "choáng nhẹ" khi lần đầu đưa gia đình tới chúc Tết nhà người giúp việc đã gắn bó 10 năm.
Ngày 23/2, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh nam TikToker bị vợ cũ tố có hành vi chửi bới, đánh vào mặt trong thời gian hai người còn chung sống.
Lần đầu ra mắt đại gia đình nhà bạn gái sau 10 năm hẹn hò, Biên (28 tuổi) có chút bối rối, không ngờ có đông người tiếp đón đến vậy.
Nhà Bên Suối, quán cà phê và nhà hàng với chất liệu gỗ chủ đạo, xảy ra hỏa hoạn sáng mùng 6 Tết ở TP.HCM. Sự cố không gây thiệt hại về người, song làm hư hỏng một phần nội thất.
Tình cờ mở camera, Thảo xúc động khi hội bạn thân sang chúc Tết và ăn uống cùng bố mẹ dù cô không có nhà.
Ông Nguyễn Thanh Phong (Cần Thơ) không giấu nổi sự buồn rầu khi gần 20 người con cháu nói lời tạm biệt để trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết.
Chiều mùng 1 Tết, chiếc bàn thờ bên trong nhà của anh Văn Quyết bất ngờ đổ sập. Đoạn video thu hút gần hàng triệu lượt xem.