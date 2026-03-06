7 triệu lượt xem chủ quán bánh canh Đà Lạt phối đồ cho con gái 4 tuổi
Hình ảnh cô bé diện đồ được phối chỉn chu, chạy ra ôm và chào ba trước khi đi học khiến nhiều người thích thú.
21 thủy thủ thuộc con tàu MKD VYOM (quốc tịch quần đảo Marshall) buộc bỏ lại chiếc thuyền đang bốc cháy khi di chuyển qua vùng biển Oman ngày 1/3. Tất cả được tàu SAND do thuyền trưởng Bùi Đức Tuân giải cứu.
Sau khi mẹ 42 tuổi đón cặp song sinh, chị Phương Thủy (25 tuổi, Bắc Ninh) vừa sinh con đầu lòng cũng bước vào những ngày tất bật khi cùng gia đình chăm sóc cùng lúc 3 em bé.
Khoảnh khắc người chị 35 tuổi mắc bệnh ôm chặt em út trước giờ nhập ngũ tại An Nhơn (Bình Định), cả gia đình cùng rơi nước mắt, khiến nhiều người xúc động.
Trong lúc ông Vatsalbhai Pancha (Ấn Độ) bước ra khỏi thang máy, chiếc thang bất ngờ lao vọt lên trên do gặp lỗi điện.
Trong chuyến sang Estonia thăm gia đình vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ trải nghiệm thú vị khi tắm trong dòng sông băng dưới trời lạnh buốt.
Màn so tài giữa Đào Hồng Sơn và Hà Văn Hiếu tại sới vật Kinh Môn (Hải Dương) gây chú ý khi hai đô vật chênh lệch cân nặng hơn gấp đôi. Trận đấu kịch tính, hài hước và khép lại trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.
Những vị khách ghé nhà anh Hoàng Duy theo cách đặc biệt: trôi hết dốc không phanh kịp nên lao thẳng vào sân.
Huyền thoại người Bồ Đào Nha đã bổ sung vào bộ sưu tập phương tiện di chuyển của mình chiếc Bombardier Global Express 6500 sang trọng này vào năm 2024 với giá 61 triệu bảng Anh.
Bà ngoại "bắt trend" cùng con cháu, gây sốt bởi vóc dáng cao ráo, lưng thẳng dù đã ngoài 90 tuổi.
Từng được xem là điểm đến an toàn ở Trung Đông, Dubai trở thành "thành phố ma" khi tên lửa và drone Iran nhắm vào các biểu tượng xa hoa của nước này.