Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm - thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong video nhảy vui nhộn cùng cả nhà dịp đầu năm mới. Ở tuổi 18, cô cao khoảng 1m8, vóc dáng như người mẫu.