Khoa Pug: 'Tôi tự cao tự đại'

20:17 11/2/2026 20:17 11/2/2026 Đời sống 16.9K

Tối 11/2, Khoa Pug thẳng thắn thừa nhận sự hiếu thắng của tuổi trẻ, "tự cao tự đại" khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính như hiện tại.

