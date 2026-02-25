Chàng trai bối rối khi ra mắt 50 người nhà bạn gái ngày Tết
Lần đầu ra mắt đại gia đình nhà bạn gái sau 10 năm hẹn hò, Biên (28 tuổi) có chút bối rối, không ngờ có đông người tiếp đón đến vậy.
Gia đình 198 người ở Phú Thọ gây chú ý khi mỗi dịp Tết bày khoảng 15 mâm cỗ kín sân và duy trì truyền thống sum họp suốt nhiều năm.
Anh Tiến "choáng nhẹ" khi lần đầu đưa gia đình tới chúc Tết nhà người giúp việc đã gắn bó 10 năm.
Ngày 23/2, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh nam TikToker bị vợ cũ tố có hành vi chửi bới, đánh vào mặt trong thời gian hai người còn chung sống.
Nhà Bên Suối, quán cà phê và nhà hàng với chất liệu gỗ chủ đạo, xảy ra hỏa hoạn sáng mùng 6 Tết ở TP.HCM. Sự cố không gây thiệt hại về người, song làm hư hỏng một phần nội thất.
Tình cờ mở camera, Thảo xúc động khi hội bạn thân sang chúc Tết và ăn uống cùng bố mẹ dù cô không có nhà.
Ông Nguyễn Thanh Phong (Cần Thơ) không giấu nổi sự buồn rầu khi gần 20 người con cháu nói lời tạm biệt để trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết.
Chiều mùng 1 Tết, chiếc bàn thờ bên trong nhà của anh Văn Quyết bất ngờ đổ sập. Đoạn video thu hút gần hàng triệu lượt xem.
Bé trai bất ngờ chạy băng ngang qua làn đường ô tô đang di chuyển với tốc độ cao khiến tài xế phải phanh gấp.
Thay vì tiền mặt như mọi năm, người bà hơn 80 tuổi ở Ninh Bình quyết định lì xì mỗi cháu ngoại một nhẫn vàng trơn 1 chỉ.
Khoảnh khắc chồng cũ lên nhà chị L.A. để đón con trai về ăn Tết nhà nội khiến nhiều người xem xúc động, khen hành xử văn minh.