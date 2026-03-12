Lời rao bán hàng gây sốt của người phụ nữ Nha Trang
Những câu rao đơn giản bằng tiếng Anh của bà Nguyễn Thị Mai gây thích thú bởi tông giọng vui vẻ, tự nhiên.
Đoạn clip ghi lại cảnh một vị khách trong tình trạng say liên tục giục tài xế đi thẳng, buông lời công kích và dọa đánh khi đang di chuyển khiến nhiều người chú ý trên mạng xã hội.
Liên quan vụ dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty Tân Huê Viên) sáng 10/3, công an đã bắt giữ một đối tượng và đang tiếp tục truy xét những người còn lại.
Sau khi trúng độc đắc hơn 18 tỷ đồng, anh Phát, nhân viên quán nhậu ở Long An, tặng tiền cho tất cả đồng nghiệp làm chung.
Clip ghi lại cảnh đại gia đình 45 người ở Vĩnh Long cùng nhau du xuân, viếng miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, mang theo 100 bánh mì, 30 kg lạp xưởng cùng nhiều thực phẩm để tự nấu ăn.
Chủ quán ăn ở Bắc Ninh ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông bất ngờ lấy chiếc xe máy cắm sẵn chìa trước cửa rồi phóng đi. Sau đó chị mới biết xe được công an mượn để truy đuổi tội phạm.
Kiểm tra camera an ninh ngày 8/3, anh Nguyễn Hoàng phát hiện một người phụ nữ cố gắng bế chú mèo cưng tên Bơ nhưng không thành. Đoạn clip đăng lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt quan tâm.
Ăn xong bún bò Huế ở quán của anh Anh Minh (Đà Nẵng), vị khách Tây vừa xoa bụng, vừa tấm tắc khen: "Ngon quá, ngon quá".
Sau các vụ tấn công của Israel vào kho nhiên liệu tại Tehran, hôm 8/3, thành phố xuất hiện những làn khói và mưa đen kịt, được cho lẫn với dầu.
Trong chuyến thăm gia đình vợ tại Estonia, Bùi Tiến Dũng trải nghiệm xông hơi, lăn tuyết và hài hước nói rằng mình đang vượt qua "bài test" từ nhà vợ.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM - đang trở thành điểm đến mới, thu hút người dân và du khách với không gian xanh, nhạc nước và biểu tượng “Giọt nước”.