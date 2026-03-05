7 giờ trước
Đời sống
1.8K
Màn so tài giữa Đào Hồng Sơn và Hà Văn Hiếu tại sới vật Kinh Môn (Hải Dương) gây chú ý khi hai đô vật chênh lệch cân nặng hơn gấp đôi. Trận đấu kịch tính, hài hước và khép lại trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.
13 giờ trước
Đời sống
1.4K
Trong lúc ông Vatsalbhai Pancha (Ấn Độ) bước ra khỏi thang máy, chiếc thang bất ngờ lao vọt lên trên do gặp lỗi điện.
15 giờ trước
Đời sống
7.0K
Sau khi mẹ 42 tuổi đón cặp song sinh, chị Phương Thủy (25 tuổi, Bắc Ninh) vừa sinh con đầu lòng cũng bước vào những ngày tất bật khi cùng gia đình chăm sóc cùng lúc 3 em bé.
16:26 4/3/2026
Đời sống
7.4K
Những vị khách ghé nhà anh Hoàng Duy theo cách đặc biệt: trôi hết dốc không phanh kịp nên lao thẳng vào sân.
22:24 4/3/2026
Đời sống
1.0K
Khoảnh khắc người chị 35 tuổi mắc bệnh ôm chặt em út trước giờ nhập ngũ tại An Nhơn (Bình Định), cả gia đình cùng rơi nước mắt, khiến nhiều người xúc động.
19:55 3/3/2026
Đời sống
5.9K
Huyền thoại người Bồ Đào Nha đã bổ sung vào bộ sưu tập phương tiện di chuyển của mình chiếc Bombardier Global Express 6500 sang trọng này vào năm 2024 với giá 61 triệu bảng Anh.
11:45 3/3/2026
Đời sống
2.1K
Bà ngoại "bắt trend" cùng con cháu, gây sốt bởi vóc dáng cao ráo, lưng thẳng dù đã ngoài 90 tuổi.
10:50 3/3/2026
Đời sống
14.4K
Từng được xem là điểm đến an toàn ở Trung Đông, Dubai trở thành "thành phố ma" khi tên lửa và drone Iran nhắm vào các biểu tượng xa hoa của nước này.
09:53 3/3/2026
Đời sống
6.0K
Nữ streamer có biệt danh Kiki xuất hiện trước nhà của bà Nancy Guthrie tại Tucson (bang Arizona, Mỹ) mẹ của người dẫn chương trình “Today” Savannah Guthrie mất tích hồi tháng 1.
08:33 3/3/2026
Đời sống
Trích 500.000 đồng từ tiền được lì xì dịp Tết, anh em Trường An - Tuệ Nhi rủ nhau mang tới niềm vui bất ngờ trong ngày sinh nhật mẹ.