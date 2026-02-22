Vắng nhà dịp Tết, cô gái bất ngờ khi hội bạn thân sang chúc Tết bố mẹ
Tình cờ mở camera, Thảo xúc động khi hội bạn thân sang chúc Tết và ăn uống cùng bố mẹ dù cô không có nhà.
Nhà Bên Suối, quán cà phê và nhà hàng với chất liệu gỗ chủ đạo, xảy ra hỏa hoạn sáng mùng 6 Tết ở TP.HCM. Sự cố không gây thiệt hại về người, song làm hư hỏng một phần nội thất.
Ông Nguyễn Thanh Phong (Cần Thơ) không giấu nổi sự buồn rầu khi gần 20 người con cháu nói lời tạm biệt để trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết.
Chiều mùng 1 Tết, chiếc bàn thờ bên trong nhà của anh Văn Quyết bất ngờ đổ sập. Đoạn video thu hút gần hàng triệu lượt xem.
Bé trai bất ngờ chạy băng ngang qua làn đường ô tô đang di chuyển với tốc độ cao khiến tài xế phải phanh gấp.
Thay vì tiền mặt như mọi năm, người bà hơn 80 tuổi ở Ninh Bình quyết định lì xì mỗi cháu ngoại một nhẫn vàng trơn 1 chỉ.
Khoảnh khắc chồng cũ lên nhà chị L.A. để đón con trai về ăn Tết nhà nội khiến nhiều người xem xúc động, khen hành xử văn minh.
Nghe tiếng pháo nổ từ phía nhà hàng xóm, bé Phúc (ở Phú Thọ) háo hức chạy ra sân xem, nhưng không may bị pháo bắn trúng mắt, phải đi cấp cứu trong đêm 29 Tết.
Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm - thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong video nhảy vui nhộn cùng cả nhà dịp đầu năm mới. Ở tuổi 18, cô cao khoảng 1m8, vóc dáng như người mẫu.
Chị Út Nghĩa - người quay video - cho biết năm nay, bà ngoại chủ động đổi sang tiền lẻ lì xì các cháu để có thể sử dụng ngay trong các trò chơi vui đầu năm.
Lần đầu tiên được trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán với tư cách một công dân Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên kỳ vọng năm 2026 sẽ đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.