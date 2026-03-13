Đời sống

Một đoạn clip ghi cảnh hai người đàn ông mở bia, ăn nem chua trên máy bay gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sự việc khiến nhiều người tò mò về quy định của các hãng hàng không tại Việt Nam đối với việc ăn uống, sử dụng rượu bia trên chuyến bay.