Chuyen co dat do cua Ronaldo hinh anh

Chuyên cơ đắt đỏ của Ronaldo

19:55 3/3/2026 19:55 3/3/2026 Đời sống 6.3K

Huyền thoại người Bồ Đào Nha đã bổ sung vào bộ sưu tập phương tiện di chuyển của mình chiếc Bombardier Global Express 6500 sang trọng này vào năm 2024 với giá 61 triệu bảng Anh.

Khoi den mo mit o Dubai hinh anh

Khói đen mờ mịt ở Dubai

10:50 3/3/2026 10:50 3/3/2026 Đời sống 14.9K

Từng được xem là điểm đến an toàn ở Trung Đông, Dubai trở thành "thành phố ma" khi tên lửa và drone Iran nhắm vào các biểu tượng xa hoa của nước này.

