Tài xế Range Rover đâm thủng bánh xe máy trong ngõ ở Hà Nội
Clip ghi lại cảnh tài xế ôtô dùng vật sắc nhọn chọc thủng lốp xe máy trong một con ngõ ở Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội.
Một đoạn clip ghi cảnh hai người đàn ông mở bia, ăn nem chua trên máy bay gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sự việc khiến nhiều người tò mò về quy định của các hãng hàng không tại Việt Nam đối với việc ăn uống, sử dụng rượu bia trên chuyến bay.
Chủ quán ăn ở Bắc Ninh ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông bất ngờ lấy chiếc xe máy cắm sẵn chìa trước cửa rồi phóng đi. Sau đó chị mới biết xe được công an mượn để truy đuổi tội phạm.
Clip ghi lại cảnh đại gia đình 45 người ở Vĩnh Long cùng nhau du xuân, viếng miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, mang theo 100 bánh mì, 30 kg lạp xưởng cùng nhiều thực phẩm để tự nấu ăn.
Đoạn clip ghi lại cảnh một vị khách trong tình trạng say liên tục giục tài xế đi thẳng, buông lời công kích và dọa đánh khi đang di chuyển khiến nhiều người chú ý trên mạng xã hội.
Trong ngày cưới, cô dâu quay vào phòng chào bà nội 90 tuổi không thể ra dự lễ, khoảnh khắc chia tay cùng những lời hỏi han của bà khiến nhiều người xúc động.
Vỉa hè trên đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng bất ngờ sụp trước cửa hàng, người đàn ông thoát nạn trong gang tấc.
Sau khi trúng độc đắc hơn 18 tỷ đồng, anh Phát, nhân viên quán nhậu ở Long An, tặng tiền cho tất cả đồng nghiệp làm chung.
Liên quan vụ dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty Tân Huê Viên) sáng 10/3, công an đã bắt giữ một đối tượng và đang tiếp tục truy xét những người còn lại.
Những câu rao đơn giản bằng tiếng Anh của bà Nguyễn Thị Mai gây thích thú bởi tông giọng vui vẻ, tự nhiên.
Kiểm tra camera an ninh ngày 8/3, anh Nguyễn Hoàng phát hiện một người phụ nữ cố gắng bế chú mèo cưng tên Bơ nhưng không thành. Đoạn clip đăng lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt quan tâm.