Câu nói của khách Tây sau khi ăn bún bò ở Đà Nẵng gây sốt
Ăn xong bún bò Huế ở quán của anh Anh Minh (Đà Nẵng), vị khách Tây vừa xoa bụng, vừa tấm tắc khen: "Ngon quá, ngon quá".
Kiểm tra camera an ninh ngày 8/3, anh Nguyễn Hoàng phát hiện một người phụ nữ cố gắng bế chú mèo cưng tên Bơ nhưng không thành. Đoạn clip đăng lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt quan tâm.
Ăn xong bún bò Huế ở quán của anh Anh Minh (Đà Nẵng), vị khách Tây vừa xoa bụng, vừa tấm tắc khen: "Ngon quá, ngon quá".
Sau các vụ tấn công của Israel vào kho nhiên liệu tại Tehran, hôm 8/3, thành phố xuất hiện những làn khói và mưa đen kịt, được cho lẫn với dầu.
Trong chuyến thăm gia đình vợ tại Estonia, Bùi Tiến Dũng trải nghiệm xông hơi, lăn tuyết và hài hước nói rằng mình đang vượt qua "bài test" từ nhà vợ.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM - đang trở thành điểm đến mới, thu hút người dân và du khách với không gian xanh, nhạc nước và biểu tượng “Giọt nước”.
Chỉ sau một tháng quen biết, Nguyễn Mộc Trà và Nguyễn Ngọc Thiên Minh làm lễ dạm ngõ. Khoảnh khắc gia đình hai bên gặp mặt thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
21 thủy thủ thuộc con tàu MKD VYOM (quốc tịch quần đảo Marshall) buộc bỏ lại chiếc thuyền đang bốc cháy khi di chuyển qua vùng biển Oman ngày 1/3. Tất cả được tàu SAND do thuyền trưởng Bùi Đức Tuân giải cứu.
Hình ảnh cô bé diện đồ được phối chỉn chu, chạy ra ôm và chào ba trước khi đi học khiến nhiều người thích thú.
Trong chuyến sang Estonia thăm gia đình vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ trải nghiệm thú vị khi tắm trong dòng sông băng dưới trời lạnh buốt.
Màn so tài giữa Đào Hồng Sơn và Hà Văn Hiếu tại sới vật Kinh Môn (Hải Dương) gây chú ý khi hai đô vật chênh lệch cân nặng hơn gấp đôi. Trận đấu kịch tính, hài hước và khép lại trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.
Trong lúc ông Vatsalbhai Pancha (Ấn Độ) bước ra khỏi thang máy, chiếc thang bất ngờ lao vọt lên trên do gặp lỗi điện.