Tài xế khóc gục khi 11 xe máy chở thuê bốc cháy trên cao tốc
Vụ hỏa hoạn trên cao tốc qua Thanh Hóa hôm 26/2 không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi chiếc xe tải và 11 xe máy chở trên thùng, nhiều xe cháy trơ khung.
Khoảnh khắc cậu em trai ôm chị từ phía sau khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Sáng 27/2, MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Đức Huy tổ chức lễ ăn hỏi sau thời gian công khai hẹn hò.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu vực ở Bali (Indonesia) đang chìm trong biển nước, khiến một số động vật như trăn xâm nhập, tràn ra đường phố.
Từng nặng 106 kg và tự ti vì ngoại hình, chàng trai 27 tuổi ở TP.HCM đặt mục tiêu giảm 20 kg trong 100 ngày trước Tết.
Trở về nhà sau 5 ngày trực Tết, anh Thắng được các con chào đón bằng điệu nhảy đáng yêu.
Chiều 24/2, đô vật Anh Thơ đánh bại Đào Hồng Sơn trên sới vật hội làng ở tỉnh Bắc Ninh, sau 2 hiệp đấu kịch tính.
Trong lúc ru con ngủ, anh Trương Đạt đung đưa võng, không may rơi xuống hồ cá Koi gần đó. Đoạn video ghi lại cảnh này thu hút gần 1 triệu người xem.
Sau khi gia chủ gặng hỏi, nữ sinh này cho biết "nhầm phòng". Tuy nhiên, lời giải thích này được cho là thiếu thuyết phục.
Gia đình 198 người ở Phú Thọ gây chú ý khi mỗi dịp Tết bày khoảng 15 mâm cỗ kín sân và duy trì truyền thống sum họp suốt nhiều năm.
Anh Tiến "choáng nhẹ" khi lần đầu đưa gia đình tới chúc Tết nhà người giúp việc đã gắn bó 10 năm.