Chàng trai Nhật háo hức đón Tết đầu tiên cùng bạn gái ở Việt Nam
Dịp Tết năm nay, Nghiêm Linh đưa Sato về Việt Nam để bạn trai người Nhật được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền.
Nổi lên với những bài múa cổ trang và tương tác với thực khách, Yến Nhi là vũ công đắt show biểu diễn tại Hà Nội.
Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một hố sụt khổng lồ bất ngờ mở ra, "nuốt chửng" mặt đường và buộc các công nhân xây dựng ở Thượng Hải (Trung Quốc) phải tháo chạy thoát thân.
Anh Nguyễn Văn Hoan bày tỏ biết ơn khi được nhà xe lẫn các hành khách hỗ trợ khi không may mất ví.
Khoảnh khắc đoàn tụ của hai mẹ con Thành Đô sau 3 năm xa cách khiến nhiều người cảm động.
Khánh thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM, nhiều người lặng lẽ tìm về, mang theo ký ức và nỗi nhớ người thân yêu.
Sau hơn 2 tháng thi công, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM đã hoàn thiện, sẵn sàng đón người dân đến tham quan, tưởng nhớ người đã khuất.
Sau khi bị mất mũ, nam thanh niên lần theo định vị và tìm lại được chiếc mũ bảo hiểm đã mất.
Tối 11/2, Khoa Pug thẳng thắn thừa nhận sự hiếu thắng của tuổi trẻ, "tự cao tự đại" khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính như hiện tại.
Tối 10/2, Khoa Pug bất ngờ thông báo rơi vào tình trạng phá sản sau thời gian liên tiếp đầu tư thua lỗ, cho biết hiện cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm YouTube.
Chiều 10/2, một linh vật ngựa đang được lắp đặt ở gần khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy dữ dội.