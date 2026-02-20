Chồng cũ 3 năm đến nhà đón con về ăn Tết nhà nội
Khoảnh khắc chồng cũ lên nhà chị L.A. để đón con trai về ăn Tết nhà nội khiến nhiều người xem xúc động, khen hành xử văn minh.
Bé trai bất ngờ chạy băng ngang qua làn đường ô tô đang di chuyển với tốc độ cao khiến tài xế phải phanh gấp.
Thay vì tiền mặt như mọi năm, người bà hơn 80 tuổi ở Ninh Bình quyết định lì xì mỗi cháu ngoại một nhẫn vàng trơn 1 chỉ.
Nghe tiếng pháo nổ từ phía nhà hàng xóm, bé Phúc (ở Phú Thọ) háo hức chạy ra sân xem, nhưng không may bị pháo bắn trúng mắt, phải đi cấp cứu trong đêm 29 Tết.
Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm - thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong video nhảy vui nhộn cùng cả nhà dịp đầu năm mới. Ở tuổi 18, cô cao khoảng 1m8, vóc dáng như người mẫu.
Chị Út Nghĩa - người quay video - cho biết năm nay, bà ngoại chủ động đổi sang tiền lẻ lì xì các cháu để có thể sử dụng ngay trong các trò chơi vui đầu năm.
Lần đầu tiên được trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán với tư cách một công dân Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên kỳ vọng năm 2026 sẽ đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
Mỗi năm một lần, anh Phan Hùng đều tới thăm mộ của cô bạn thân cấp 3, cũng là mối tình đầu, không may ra đi ở tuổi 21.
Nổi lên với những bài múa cổ trang và tương tác với thực khách, Yến Nhi là vũ công đắt show biểu diễn tại Hà Nội.
Dịp Tết năm nay, Nghiêm Linh đưa Sato về Việt Nam để bạn trai người Nhật được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền.
Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một hố sụt khổng lồ bất ngờ mở ra, "nuốt chửng" mặt đường và buộc các công nhân xây dựng ở Thượng Hải (Trung Quốc) phải tháo chạy thoát thân.