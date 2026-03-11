Nhân viên quán nhậu cầm sấp tiền tặng đồng nghiệp khi trúng số 18 tỷ
Sau khi trúng độc đắc hơn 18 tỷ đồng, anh Phát, nhân viên quán nhậu ở Long An, tặng tiền cho tất cả đồng nghiệp làm chung.
Chủ quán ăn ở Bắc Ninh ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông bất ngờ lấy chiếc xe máy cắm sẵn chìa trước cửa rồi phóng đi. Sau đó chị mới biết xe được công an mượn để truy đuổi tội phạm.
Kiểm tra camera an ninh ngày 8/3, anh Nguyễn Hoàng phát hiện một người phụ nữ cố gắng bế chú mèo cưng tên Bơ nhưng không thành. Đoạn clip đăng lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt quan tâm.
Những câu rao đơn giản bằng tiếng Anh của bà Nguyễn Thị Mai gây thích thú bởi tông giọng vui vẻ, tự nhiên.
Liên quan vụ dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (thuộc Công ty Tân Huê Viên) sáng 10/3, công an đã bắt giữ một đối tượng và đang tiếp tục truy xét những người còn lại.
Ăn xong bún bò Huế ở quán của anh Anh Minh (Đà Nẵng), vị khách Tây vừa xoa bụng, vừa tấm tắc khen: "Ngon quá, ngon quá".
Sau các vụ tấn công của Israel vào kho nhiên liệu tại Tehran, hôm 8/3, thành phố xuất hiện những làn khói và mưa đen kịt, được cho lẫn với dầu.
Trong chuyến thăm gia đình vợ tại Estonia, Bùi Tiến Dũng trải nghiệm xông hơi, lăn tuyết và hài hước nói rằng mình đang vượt qua "bài test" từ nhà vợ.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM - đang trở thành điểm đến mới, thu hút người dân và du khách với không gian xanh, nhạc nước và biểu tượng “Giọt nước”.
Chỉ sau một tháng quen biết, Nguyễn Mộc Trà và Nguyễn Ngọc Thiên Minh làm lễ dạm ngõ. Khoảnh khắc gia đình hai bên gặp mặt thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
21 thủy thủ thuộc con tàu MKD VYOM (quốc tịch quần đảo Marshall) buộc bỏ lại chiếc thuyền đang bốc cháy khi di chuyển qua vùng biển Oman ngày 1/3. Tất cả được tàu SAND do thuyền trưởng Bùi Đức Tuân giải cứu.