Mẹ òa khóc nức nở khi con trai bí mật trở về từ Nhật Bản sau 3 năm
Khoảnh khắc đoàn tụ của hai mẹ con Thành Đô sau 3 năm xa cách khiến nhiều người cảm động.
Anh Nguyễn Văn Hoan bày tỏ biết ơn khi được nhà xe lẫn các hành khách hỗ trợ khi không may mất ví.
Khánh thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM, nhiều người lặng lẽ tìm về, mang theo ký ức và nỗi nhớ người thân yêu.
Sau khi bị mất mũ, nam thanh niên lần theo định vị và tìm lại được chiếc mũ bảo hiểm đã mất.
Sau hơn 2 tháng thi công, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM đã hoàn thiện, sẵn sàng đón người dân đến tham quan, tưởng nhớ người đã khuất.
Tối 11/2, Khoa Pug thẳng thắn thừa nhận sự hiếu thắng của tuổi trẻ, "tự cao tự đại" khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính như hiện tại.
Tối 10/2, Khoa Pug bất ngờ thông báo rơi vào tình trạng phá sản sau thời gian liên tiếp đầu tư thua lỗ, cho biết hiện cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm YouTube.
Chiều 10/2, một linh vật ngựa đang được lắp đặt ở gần khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Chiều 6/2, tại ga Vĩnh Yên (Phú Thọ), một người đàn ông băng qua đường sắt trong lúc tàu chạy tới. Tình huống khiến người trực ga hoảng hốt hô hoán và may mắn không có thương vong.
Thấy cụ ông chơi vơi giữa dòng nước, anh Xuân Hùng (Hà Nội) và một người đàn ông nhanh chóng tiếp cận, đưa ông lên bờ an toàn.
Clip ghi lại khoảnh khắc trùng hợp khi nhóm 3 người đang đứng quay video thì nền đất sụt xuống, khiến cả 3 lọt thỏm xuống dưới.