Cảnh thót tim khi người đàn ông thoát chết trước mũi tàu hỏa
Chiều 6/2, tại ga Vĩnh Yên (Phú Thọ), một người đàn ông băng qua đường sắt trong lúc tàu chạy tới. Tình huống khiến người trực ga hoảng hốt hô hoán và may mắn không có thương vong.
Chiều 10/2, một linh vật ngựa đang được lắp đặt ở gần khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Thấy cụ ông chơi vơi giữa dòng nước, anh Xuân Hùng (Hà Nội) và một người đàn ông nhanh chóng tiếp cận, đưa ông lên bờ an toàn.
Clip ghi lại khoảnh khắc trùng hợp khi nhóm 3 người đang đứng quay video thì nền đất sụt xuống, khiến cả 3 lọt thỏm xuống dưới.
Ngay khi người đàn ông cầm chùm bóng bay bước vào thang máy, số bóng bất ngờ phát nổ. Sự việc xảy ra tại Mumbai, Ấn Độ hôm 2/2.
Cầu thủ U23 Việt Nam được nhiều người hâm mộ chờ sẵn để xin chữ ký, chụp hình sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers tối 4/2.
Hình ảnh cô dâu trẻ đẹp, rạng rỡ dù ở độ tuổi 60 nhận được nhiều lời khen từ mọi người.
Nhiều lần bày tỏ sự hâm mộ dành cho ca sĩ Quân A.P, cầu thủ Đình Bắc cuối cùng cũng có dịp song ca cùng thần tượng trong một buổi gặp gỡ mới đây.
Yuto Ozeki gây bất ngờ khi gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam sau giải U23 châu Á.
Sau gần hai năm xa cách, khoảnh khắc anh trai bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà đã khiến cậu em trai sững người rồi òa khóc.
Tối 27/1, nhiều chiến sĩ của Đại đội 2, Trung đoàn 320 (Đồng Tháp) tham gia hỗ trợ dập lửa, di dời tài sản cho người dân trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.