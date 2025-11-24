Cảnh 'vỡ trận' chưa từng thấy ở các tiệm sửa xe Nha Trang sau lũ lụt

Phần lớn tiệm sửa xe tại trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) ghi nhận lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Người dân cũng đang tất bật dọn bùn đất sau khi nước rút.

Lượng xe cần hỗ trợ thay nhớt miễn phí ở Nha Trang vào sáng 24/11. Ảnh: NVCC.

Sau khi nước rút khỏi các tuyến phố trung tâm, Ngô Nguyễn Lệ Quyên (34 tuổi, sống tại chung cư CT4B Vĩnh Điềm Trung, phường tây Nha Trang) vội đưa hai chiếc xe máy ngập nước đến cửa hàng sửa chữa. Song, cô đi khoảng 4-5 tiệm đều nhận về cái lắc đầu của chủ quán vì quá tải.

"Vợ chồng tôi phải đẩy xe hơn 8 km từ Vĩnh Điềm Trung đến một cửa hàng sửa xe nhỏ trên đường Chính Hữu, Vĩnh Lương cũ (nay là phường Bắc Nha Trang) mới có thể khắc phục nhanh chóng", Lệ Quyên nói với Tri Thức - Znews.

Cô cho biết thêm chi phí sửa chữa là 800.000 đồng, bao gồm 170.000 đồng thay nhớt, lọc gió 130.000 đồng và thay đồng hồ 500.000 đồng.

Sáng 24/11, khi dòng lũ đục ngầu rút dần khỏi các khu dân cư ở Nha Trang (Khánh Hòa), các tiệm sửa xe ở khu vực trung tâm diễn ra cảnh quá tải. Hàng chục xe máy xếp thành hàng dài chờ được sửa chữa sau nhiều ngày ngâm nước.

"Chạy đua" cứu phương tiện ngập nước

Đại diện cửa hàng TH79 Racing (nằm trên đường 2 Tháng 4) cho biết số lượng xe phải cứu tăng gấp ba, thậm chí gấp bốn lần so với ngày thường, khoảng 50-60 chiếc/ngày. Chưa kể, một số phương tiện được người dân đặt lịch hẹn đến sau. Toàn bộ đều là xe bị ngập nước, chết máy, ngấm nước vào động cơ hoặc bị cuốn xô trong mưa lũ tại Nha Trang vừa qua.

Xe của Lệ Quyên hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ, chi phí sửa là 800.000 đồng. Ảnh: NVCC.

"Các trường hợp mang đến tiệm chúng tôi đa phần là hư bugi, lọc gió bị ướt, bùn bám vào động cơ, nước vào buồng đốt. Nhiều xe ngập lụt khá nặng nên mất 1-2 ngày để sửa chữa. Thời gian có thể kéo dài hơn vì chúng tôi không đủ phụ tùng thay thế để đáp ứng số lượng xe đột biến như vậy", người đại diện nói.

Anh Nguyễn Huy Hoàng (35 tuổi), chủ một cửa hàng xe trên đường Lê Hồng Phong, cũng đối mặt với tình trạng tương tự. Từ khi mở cửa trở lại vào 7h sáng 22/11 đến nay (24/11), không ngày nào tiệm anh vắng khách. Tiệm chỉ có 2 nhân viên, cộng thêm anh là 3 người. Ai nấy đều tất bật từ 7h sáng đến tối muộn.

Huy Hoàng cho biết do quá tải, tiệm phải phân loại xe theo mức độ hư hỏng. Xe nhẹ được xử lý trong 30 phút, xe ngập nặng phải giữ lại đến cuối ngày, thậm chí 2 ngày sau mới có thể trả lại cho khách hàng.

Với lượng xe tăng đột biến, Huy Hoàng vẫn duy trì mức giá như thường ngày để hỗ trợ bà con. Chi phí sửa xe dao động 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một chiếc, tùy theo tình trạng hư hỏng của mỗi xe.

Đối với loại phương tiện sử dụng động cơ điện, mức độ hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua cũng không kém xe có động cơ đốt trong truyền thống.

Anh Chung Dung, chủ tiệm xe điện trên đường Lý Thánh Tôn, cho biết cửa hàng anh quá tải ngay từ ngày mở lại vào 21/11. Phần lớn xe đều bị nước làm ẩm jack cắm hoặc chập cảm biến dẫn đến tắt nguồn hoàn toàn. Số khác không thể khởi động dù ngoại hình không hư hỏng.

Đại diện đội ngũ kỹ thuật viên cho biết với các trường hợp nhẹ, thợ tháo phần ốp, kiểm tra từng đường dây và sấy khô bo mạch. Quá trình này mất từ 45 phút đến một tiếng, chi phí dao động 200.000-400.000 đồng.

Bên trong xe ngập nước nặng ở Nha Trang sau khi tháo phần vỏ. Ảnh: TH79 Racing.

Ở các trường hợp nặng hơn, nhân viên phải tháo toàn bộ hộp pin, kiểm tra từng chi tiết nhỏ, đo điện áp và tách từng cell (tương tự như một viên pin nhỏ) bị chập mạch. Mức giá thay pin cũng đắt đáng kể, lên đến 6-12 triệu đồng cho bộ pin mới, tùy dòng xe.

Theo đội ngũ kỹ thuật viên, người sử dụng không nên cắm nguồn vào ngay khi xe bị ngập vì nguy cơ chập nổ. Việc cần làm là rút toàn bộ nguồn, lau khô phần bên ngoài và đưa xe đến cơ sở sửa chữa có thiết bị sấy pin chuyên dụng.

"Lượng xe điện hư hỏng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Dù đông đến đâu, chúng tôi vẫn cố gắng hỗ trợ từng xe một, không để khách nào phải thiệt thòi", anh Chung Dung cho hay.

Còn tại khu vực phía Tây Nha Trang như xã Diên Khánh, Ngọc Trân (ngụ Nha Trang) cùng cộng sự tất bật hỗ trợ người dân thay nhớt miễn phí. Sáng 24/11, lượng xe quá tải buộc Trân đăng tin tìm người hỗ trợ.

"Tôi ngỏ ý phụ tiền ăn uống nhưng mãi vẫn chưa tìm được người phụ giúp thay nhớt cho bà con", Trân nói.

Người dân dọn dẹp phố xá

Ngay khi trời hửng nắng trở lại, bùn đất, rác nổi và những vật dụng bị dòng nước cuốn xô nằm ngổn ngang. Dân địa phương, người nước ngoài sinh sống tại Nha Trang bắt tay vào dọn dẹp.

Thành viên Nha Trang Hash House Harriers phụ giúp lực lượng chức năng dọn dẹp tại trường Tiểu học Diên An 1. Ảnh: NVCC.

Tại góc đường Ngô Thời Nhiệm, nhóm yêu thích thể thao (Nha Trang Hash House Harriers) của Carl Robinson, bao gồm hơn chục thành viên nước ngoài sống tại Nha Trang, tất bật chuẩn bị phương tiện, dụng cụ từ sáng sớm và lên đường dọn dẹp trường học ở xã Diên Khánh (Diên An cũ). Carl cho biết trước đó, cộng đồng đã tham gia làm sạch bãi biển Nha Trang trong hai ngày 22-23/11.

"Dù còn nhiều việc cần làm, tôi hy vọng Nha Trang sẽ trở lại bình thường như trước. Thật đáng buồn khi chứng kiến cảnh ngổn ngang đồ đạc sau mưa lũ. Chúng tôi phối hợp với tình nguyện viên địa phương, lực lượng chức năng để dọn dẹp không gian chung. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ", Carl cho hay.

Các hàng quán kinh doanh dịch vụ cũng nỗ lực làm sạch để tái hoạt động. Không khí dọn dẹp diễn ra liên tục suốt buổi sáng lẫn buổi chiều. Hanna Nguyễn (chủ quán cà phê trên đường 2 Tháng 4) phải hong khô từng bộ phận máy pha cà phê, phơi nắng chiếc bàn gỗ ướt sũng sau mưa lũ lịch sử. Tuy vậy, Hanna cho biết dù còn mệt vì trải qua nhiều ngày chống bão, tinh thần cô lại nhẹ nhõm khi thấy phố phường từng chút hồi sinh.