Cụ ông bán vé số, cụ bà nghèo gom từng thùng mì gửi tặng vùng lũ

Với hai chị em Vi Thảo (sống tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), những bộ quần áo mới, đặc biệt là đồ lót phụ nữ, đồ cho trẻ nhỏ là cách bày tỏ tấm lòng ủng hộ người dân khó khăn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo cho biết đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến mưa lũ lịch sử đến vậy ở gần nơi cô sống. "May mắn ở khu vực không bị ngập lụt, chúng tôi chỉ mong chút sức nhỏ của mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho bà con", Thảo bày tỏ. Ảnh: Vi Thảo.