Cụ ông bán vé số, cụ bà nghèo gom từng thùng mì gửi tặng vùng lũ

Sáng 23/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Chánh (TP.HCM) tiếp nhận 5 thùng mì tôm của một cụ ông bán vé số để quyên góp cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Dù hoàn cảnh bản thân vẫn còn khó khăn, ông khiến nhiều người xúc động khi chung tay cùng hỗ trợ đồng bào đang gặp hoạn nạn. Ảnh: Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh/Facebook.
Bà Huỳnh Thị Năm (sinh năm 1955) là hộ cận nghèo ở xã Nguyễn Nghiêm (Quảng Ngãi) khi sống trong căn nhà nhỏ cùng người con gái sức lao động yếu, chủ yếu sống nhờ vào sự san sẻ của làng xóm. Tuy nhiên khi nghe tin phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, bà nhanh chóng chở theo một thùng mì tới điểm quyên góp, góp chút sức nhỏ. Ảnh: Đỗ Thành Sự.
Với hai chị em Vi Thảo (sống tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), những bộ quần áo mới, đặc biệt là đồ lót phụ nữ, đồ cho trẻ nhỏ là cách bày tỏ tấm lòng ủng hộ người dân khó khăn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo cho biết đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến mưa lũ lịch sử đến vậy ở gần nơi cô sống. "May mắn ở khu vực không bị ngập lụt, chúng tôi chỉ mong chút sức nhỏ của mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho bà con", Thảo bày tỏ. Ảnh: Vi Thảo.
Những túi đồ được hai cô gái xếp cẩn thận, ghi chú từng loại. Ngoài quần áo, chị em Thảo cũng đóng góp thuốc các gói hạ sốt, thuốc đau bụng, tiêu chảy, băng vệ sinh, cháo tươi... Ảnh: Vi Thảo.
Tại TP.HCM, chị Hải Quỳnh cũng nhanh chóng soạn những bộ đồ còn sử dụng tốt của con nhỏ 1 tuổi, đóng túi zip để gửi cho bà con miền Trung. Cháu gái chị, 6 tuổi, phụ giúp bằng những dòng ghi chú phân loại đồ. "Tôi chỉ biết có chút nào góp chút đó, hy vọng người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn", chị bày tỏ. Ảnh: Hải Quỳnh.
Tại phường Trảng Dài (Đồng Nai), khu vực nhà văn hóa sáng đèn xuyên đêm 22/11, không khí khẩn trương khi hàng trăm người dân địa phương đổ về cùng nhau gói bánh chưng, soạn quần áo, mì tôm, bánh kẹo gửi bà con ở tâm lũ. Ảnh: Tin tức Đồng Nai 24h.
Hàng nghìn chiếc bánh chưng nóng hổi nhanh chóng được chuẩn bị để gửi đi trong thời gian sớm nhất. Chính quyền phường Trảng Dài cũng tạo điều kiện để người dân cùng chung tay, phát huy tinh thần tương trợ nhau. Ảnh: Tin tức Đồng Nai 24h.