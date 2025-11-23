Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cụ ông bán vé số, cụ bà nghèo gom từng thùng mì gửi tặng vùng lũ

  • Chủ nhật, 23/11/2025 11:51 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Hướng về miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, người dân cả nước đang chung tay hỗ trợ, người có của góp của, người có sức góp sức.

mua lu anh 1

Sáng 23/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Chánh (TP.HCM) tiếp nhận 5 thùng mì tôm của một cụ ông bán vé số để quyên góp cho người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Dù hoàn cảnh bản thân vẫn còn khó khăn, ông khiến nhiều người xúc động khi chung tay cùng hỗ trợ đồng bào đang gặp hoạn nạn. Ảnh: Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh/Facebook.
mua lu anh 2

Bà Huỳnh Thị Năm (sinh năm 1955) là hộ cận nghèo ở xã Nguyễn Nghiêm (Quảng Ngãi) khi sống trong căn nhà nhỏ cùng người con gái sức lao động yếu, chủ yếu sống nhờ vào sự san sẻ của làng xóm. Tuy nhiên khi nghe tin phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, bà nhanh chóng chở theo một thùng mì tới điểm quyên góp, góp chút sức nhỏ. Ảnh: Đỗ Thành Sự.
mua lu anh 3

Với hai chị em Vi Thảo (sống tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), những bộ quần áo mới, đặc biệt là đồ lót phụ nữ, đồ cho trẻ nhỏ là cách bày tỏ tấm lòng ủng hộ người dân khó khăn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo cho biết đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến mưa lũ lịch sử đến vậy ở gần nơi cô sống. "May mắn ở khu vực không bị ngập lụt, chúng tôi chỉ mong chút sức nhỏ của mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho bà con", Thảo bày tỏ. Ảnh: Vi Thảo.
mua lu anh 4mua lu anh 5

Những túi đồ được hai cô gái xếp cẩn thận, ghi chú từng loại. Ngoài quần áo, chị em Thảo cũng đóng góp thuốc các gói hạ sốt, thuốc đau bụng, tiêu chảy, băng vệ sinh, cháo tươi... Ảnh: Vi Thảo.

mua lu anh 6mua lu anh 7

Tại TP.HCM, chị Hải Quỳnh cũng nhanh chóng soạn những bộ đồ còn sử dụng tốt của con nhỏ 1 tuổi, đóng túi zip để gửi cho bà con miền Trung. Cháu gái chị, 6 tuổi, phụ giúp bằng những dòng ghi chú phân loại đồ. "Tôi chỉ biết có chút nào góp chút đó, hy vọng người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn", chị bày tỏ. Ảnh: Hải Quỳnh.

mua lu anh 8

Tại phường Trảng Dài (Đồng Nai), khu vực nhà văn hóa sáng đèn xuyên đêm 22/11, không khí khẩn trương khi hàng trăm người dân địa phương đổ về cùng nhau gói bánh chưng, soạn quần áo, mì tôm, bánh kẹo gửi bà con ở tâm lũ. Ảnh: Tin tức Đồng Nai 24h.
mua lu anh 9mua lu anh 10mua lu anh 11mua lu anh 12

Hàng nghìn chiếc bánh chưng nóng hổi nhanh chóng được chuẩn bị để gửi đi trong thời gian sớm nhất. Chính quyền phường Trảng Dài cũng tạo điều kiện để người dân cùng chung tay, phát huy tinh thần tương trợ nhau. Ảnh: Tin tức Đồng Nai 24h.

Trực thăng quân đội bay vào vùng lũ cô lập cứu trợ người dân Đắk Lắk Trực thăng PK-KQ tiếp cận vùng cô lập, tiếp tế nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân lũ lụt.

Cận cảnh trực thăng quân đội cứu trợ vùng lũ cô lập ở Đắk Lắk

Trực thăng Quân chủng Phòng không - Không quân huy động từ hai sư đoàn đã tiếp tế hơn 6 tấn nhu yếu phẩm, hỗ trợ khẩn cấp người dân Đắk Lắk đang bị cô lập vì lũ.

6 giờ trước

Mai An

mưa lũ vé số vùng lũ quyên góp miền trung

