Biển Nha Trang tàn tạ sau lũ lịch sử nhìn từ flycam

Ngày 21/11, nước lũ tại Nha Trang bắt đầu rút, để lộ khung cảnh ngổn ngang trên bãi biển và đường phố. Những bãi cát trải dài từng là nơi vui chơi yêu thích của du khách nay phủ kín bởi gỗ vụn và rác trôi dạt, thành một mảng hỗn độn kéo dài.
Chiều cùng ngày, mưa ngớt song trời vẫn còn âm u. Một số người dân và du khách ra khu vực bờ biển quan sát tình hình. Nhiều người dân địa phương cho Tri Thức - Znews biết nhiều năm rồi, bãi biển nổi tiếng mới lại tổn hại, hoang tàn đến vậy do thiên tai.
Sóng mạnh mang theo lượng lớn cây cối, rác thải bị trôi dạt về, khiến bờ biển ngập trong lớp gỗ vụn và vật liệu trôi nổi.
Những đoạn thân cây, chai lọ nhựa trôi về chất thành đống, phủ dài hàng km trên lớp cát. Theo Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang, công tác dọn dẹp, thu gom rác trên bãi biển những ngày qua gặp nhiều khó khăn khi mưa lớn kéo dài, rác vừa dọn xong lại trôi dồn về.
Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã cắm các biển báo cấm bơi lội tại khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Với tình trạng rác thải hiện tại, bãi biển sẽ phải mất thêm thời gian để ổn định trước khi có thể đón du khách trở lại.
Dòng nước đục ngầu liên tục xô dạt thêm các khúc gỗ lớn nhỏ vào bãi biển trong chiều 21/11. Nước biển cũng chuyển sang màu nâu đục, hòa lẫn lượng lớn bùn đất cuốn về do mưa lũ.
Trên mạng xã hội, những hình ảnh về bãi biển Nha Trang sau mưa lũ cũng được nhiều người chia sẻ kèm sự xót xa.
Các đơn vị môi trường đô thị đang tiếp tục huy động nhân lực, máy móc để xử lý lượng rác khổng lồ phát sinh sau mưa lũ, khôi phục cảnh quan du lịch của thành phố.
