Nghẹt thở cảnh đập vỡ tường cứu bé gái bị sạt lở vùi lấp ở Đà Lạt

Sau 30 phút khẩn trương, lực lượng chức năng đã thành công giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi dưới đống đất đá do sạt lở.

Phút nghẹt thở cứu bé gái bị vùi lấp sau sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt Sau 30 phút nỗ lực, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đưa bé gái 8 tuổi ra khỏi đống đổ nát do sạt lở taluy tối 19/11 tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Khoảng 18h30 tối 19/11, nhiều khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống phần hậu một ngôi nhà trong hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khi đó, cả gia đình 4 người ở phía trước nên thoát nạn, song bé gái 8 tuổi đang ở gần nhà vệ sinh không may bị vùi lấp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương, 20 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Bé gái được cứu thành công sau 30 phút mắc kẹt trong đống đất đá. Ảnh: Lê Tiến.

Tại hiện trường, vì khối đất đá vẫn đang dịch chuyển, có nguy cơ sập thêm vào ngôi nhà, lực lượng cứu hộ quyết định giải cứu từ bên hông nhà, dùng máy múc gạt bớt đất để giảm áp lực đồng thời đục tường, bới tay từng lớp đất mỏng, tạo khoảng thở cho bé gái.

Sau khoảng 30 phút, nạn nhân được lực lượng chức năng thành công đưa ra ngoài an toàn và chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Bé có dấu hiệu gãy chân.

Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt cùng các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương rà soát toàn bộ khu vực, buộc di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở.