Sạt lở ăn đến móng nhà, 11 hộ ở Quảng Trị buộc phải rời đi khẩn cấp

Mưa lớn gây sạt lở làm sập nhà dân, buộc chính quyền xã Khe Sanh khẩn cấp sơ tán nhiều hộ khỏi khu vực nguy hiểm.

Sạt lở bất ngờ cuốn sập nhà dân ở Quảng Trị Sạt lở đất bên Quốc lộ 9 bất ngờ khiến nhà dân sập, nhiều hộ ở Quảng Trị phải khẩn cấp sơ tán. May mắn không có thiệt hại về người.

Ngày 17/11, ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), xác nhận với Tri Thức - Znews rằng khoảng 12h trưa 17/11, phần nửa sau căn nhà của bà N.N.B.T. ở khối 3A bất ngờ bị sập do sạt lở đất.

Rất may thời điểm này không có người ở trong nên không ghi nhận thiệt hại về nhân mạng.

"Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tại xã đã có mặt để hỗ trợ di dời đồ đạc và lập chốt tạm nhằm cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm", ông Cư thông tin.

Phần móng phía sau của nhiều ngôi nhà đã bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Phạm Hoàng Phương.

Qua kiểm tra hiện trường, chính quyền nhận thấy không chỉ nhà bà T. bị ảnh hưởng, mà dãy nhà cao tầng liền kề cũng xuất hiện tình trạng sạt lở ở phần móng. Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, xã đã vận động 11 hộ dân với 45 nhân khẩu tại khóm 3A rời khỏi nhà, tạm lánh ở nhà người thân.

"Phía sau 11 căn nhà là vực sâu, sạt lở ăn vào đến tận móng nên nguy cơ tiếp tục sụt lún rất lớn. Chúng tôi đã hỗ trợ người dân di chuyển phần lớn tài sản ra nơi an toàn", ông Cư cho hay.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua không chỉ làm sập nhà dân mà còn gây hư hại nhiều công trình hạ tầng: một số móng cầu ở thôn Ruộng bị ảnh hưởng, cầu tràn Ván Ri sạt lở nặng, tuyến đường tại khối phố 6 bị cuốn trôi một nửa mặt đường, cùng nhiều cầu tạm bị nước lớn chia cắt lối vào thôn Ruộng và xã Húc cũ.

Tại phường Quảng Trị, theo báo cáo nhanh đến 16h ngày 17/11, đã có gần 1.000 hộ dân bị ngập do nước lũ dâng ở các vùng trũng thấp. Trong đó, hơn 150 căn nhà ngập sâu trên 1 m, tập trung chủ yếu ở Khu phố 5 (phường 2 cũ) và Khu phố 1 (phường 1 cũ).

Mực nước sông Thạch Hãn lúc 15h cùng ngày đạt 6,52 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,52 m. Trước diễn biến phức tạp của lũ, địa phương đã sơ tán 217 hộ với 813 nhân khẩu.

Nước trên các sông vẫn tiếp tục lên, nguy cơ ngập lụt diện rộng và sạt lở đất còn rất cao.