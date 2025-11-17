Lốc xoáy trong đêm, hàng chục ngôi nhà hư hỏng nặng ở Đà Nẵng

Cơn lốc quần thảo tại phường Hương Trà và xã Chiên Đàn tối 16/11 khiến hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Cảnh tan hoang tại xã ở Đà Nẵng sau trận lốc xoáy kinh hoàng Xã Chiên Đàn (Tam Thái cũ) ghi nhận cơn lốc xoáy vào lúc 22h tối 16/11. Vòi rồng kéo dài khoảng vài phút nhưng cuốn bay nhiều mái tôn của người dân trên địa bàn.

Trả lời Tri Thức - Znews sáng 17/11, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, TP Đà Nẵng (thuộc địa phận TP Tam Kỳ, Quảng Nam cũ), xác nhận có một trận lốc xoáy quét qua địa phương vào khoảng 22h00 tối 16/11. Lốc xoáy quần thảo khoảng 2-3 phút, sau đó tan biến.

"Cơn lốc kéo dài khoảng chừng ít phút nhưng để lại thiệt hại không nhỏ đến tài sản của người dân trên địa bàn. Sáng nay, chúng tôi có mặt tại khu vực bị hư hại từ sớm để đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như phụ giúp bà con khắc phục hậu quả", ông Hậu cho hay.

Theo thống kê ban đầu, địa phương chứng kiến khoảng 28 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó, tập trung nhiều nhất tại Tổ dân phố Hòa Lang với 15 hộ bị ảnh hưởng.

Trận lốc xoáy cũng để lại thiệt hại đáng kể khi đi qua xã Chiên Đàn. Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã, cho biết trong số hộ dân bị ảnh hưởng, có 2 người thôn Trường Mỹ bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Nhà của Cẩm Loan bị tốc mái, cây cối trước nhà gãy đổ sau trận lốc xoáy tối 16/11. Ảnh: NVCC.

Sống hơn 30 năm tại phường Tam Kỳ, Nguyễn Thị Cẩm Loan lần đầu tiên chứng kiến lốc xoáy quần thảo vào tối ngày 16/11. Phần mái tôn của nhà Loan bị cuốn bay. Bên ngoài, cây cối gãy đổ. Cảnh tượng tan hoang.

"Trận lốc xoáy rất khủng khiếp. Tôi run cả tay chân, sợ hãi khi nghĩ lại", Cẩm Loan nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ nay đến hết ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ có mưa to đến rất to. Riêng đêm 18-19/11, Huế và Đà Nẵng sẽ ghi nhận lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa trong thời gian tới.