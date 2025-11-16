Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Huy Forum suy nhược nặng sau ồn ào bị chê trình độ tiếng Anh

  • Chủ nhật, 16/11/2025 18:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

TikToker Huy Forum thông báo hủy buổi trò chuyện tại một trung tâm thương mại ở Huế vì lý do sức khỏe. Đây là lần thứ 2 anh hủy lịch trình kể từ khi bị chê bai trình độ tiếng Anh.

Huy Forum liên tục hủy show sau khi bị chê bai trình độ tiếng Anh. Ảnh: Nguyễn Hoàng Huy/Facebook.

Chiều 16/11, TikToker Huy Forum (tên thật: Nguyễn Hoàng Huy, sinh năm 1995) thông báo hủy sự kiện Ielts Passport mà anh làm diễn giả tại trung tâm thương mại ở Huế. Lý do được đưa ra là suy nhược cơ thể nặng.

"Huy biết chương trình đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, và Huy đã làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người rất nhiều. Xin được một lần nữa tạ lỗi cùng các bạn và mọi người. Xin cho phép Huy được đền bù trong thời gian sớm nhất", nam TikToker viết.

Trước đó, hôm 11/11, đại diện Ban tổ chức TEDx NEU xác nhận với Tri Thức - Znews Huy Forum không tham gia chương trình diễn thuyết năm nay bởi một số lý do khách quan. Quyết định này đến từ cả hai phía: nhà trường và diễn giả.

Cả hai lần hủy sự kiện xảy ra sau khi TikToker sinh năm 1995 vướng vào lùm xùm liên quan đến trình độ tiếng Anh trong bài phát biểu tại TEDx Talks diễn ra ở TP Huế đầu tháng 10.

Thời điểm đó, một số nhà sáng tạo nội dung và dạy học tiếng Anh đưa ra đánh giá tiêu cực về phát âm và ngữ pháp của Huy Forum. Sự việc dấy lên câu hỏi xoay quanh bằng IELTS 9.0 và trình độ thật sự để mở lớp giảng dạy của người này.

Trước những lời bàn tán, Huy Forum cho biết anh không phủ nhận ý kiến đóng góp từ cộng đồng mạng và đồng nghiệp, xem đây là cơ hội nhìn lại, điều chỉnh những hạn chế của bản thân.

"Mục tiêu của mình không phải hướng dẫn tiếng Anh cho bất kỳ ai mà chỉ là kể câu chuyện của bản thân. Với một bài nói tiếng Anh, quan trọng nhất vẫn là truyền tải được thông điệp. Dù phát âm chưa hoàn hảo, mình ưu tiên sự lưu loát, cách chọn từ và khả năng bộc lộ cảm xúc, vì đó cũng là những yếu tố giúp người nghe tiếp nhận nội dung tốt hơn", Huy Forum giải thích.

    Xa o Hue chim trong bien nuoc hinh anh

    Xã ở Huế chìm trong biển nước

    4 giờ trước 16:32 16/11/2025

    0

    Mưa lớn ở Huế sáng 16/11 khiến một số tuyến đường tại xã A Lưới 3 ngập nặng. Nước lũ cuồn cuộn chảy làm cản trở giao thông.

