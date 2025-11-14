TikToker 'tấn công' Ariana Grande trên thảm đỏ gây phẫn nộ

Johnson Wen, TikToker 25 tuổi, khiến đám đông giận dữ khi nhào lên ôm lấy Ariana Grande tại sự kiện ra mắt phim ở Singapore.

Tối 13/11, tại lễ ra mắt phim "Wicked: For Good" ở Singapore, ca sĩ Ariana Grande bị một người đàn ông quá khích lao vào, khiến cô sợ hãi và đám đông xung quanh hỗn loạn, CNA đưa tin.

May mắn, bạn diễn Cynthia Erivo và nhân viên an ninh đã nhanh chóng can thiệp. Trong video lan truyền, Erivo được nhìn thấy đẩy người đàn ông ra và che chắn giúp giọng ca 7 Rings.

Danh tính fan nam quá khích cũng nhanh chóng được xác định là Johnson Wen (25 tuổi), công dân Australia. Trên mạng xã hội TikTok và Instagram, anh ta được biết đến với biệt danh Pyjama Man.

Wen (áo trắng, tóc nhuộm light xanh) bị khống chế sau khi tấn công Ariana Grande tại sự kiện. Ảnh: TikTok.

Wen không còn xa lạ gì với những tranh cãi, từng phá rối nhiều sự kiện, bao gồm buổi hòa nhạc của Katy Perry tại Sydney, buổi biểu diễn của The Weeknd tại Melbourne, và thậm chí cả trận chung kết 100 m nam tại Thế vận hội Paris 2024.

Anh ta tự hào ghi lại những trò hề của mình trên mạng, tự mô tả mình trong tiểu sử là "Kẻ xâm lược sân cỏ chung kết World Cup 2023" và "Kẻ bị ghét nhất". Trên Instagram, anh ta còn tuyên bố "Ariana Grande là Nữ hoàng".

Hành vi nhào vào Ariana Grande trên thảm đỏ đã khiến Wen rơi vào tâm điểm chỉ trích, khiến công chúng tức giận.

"Nếu anh ta đã không phải là người Singapore, liệu có cách nào cấm cửa không cho quay lại đây nữa được không?", "Tên này xứng đáng bị bỏ tù" - dân mạng bức xúc bình luận.

Wen vẫn cập nhật nội dung mới sau khi được thả ra.

Nhiều ý kiến lo ngại rằng sự cố sẽ khiến nữ nghệ sĩ sợ hãi và không bao giờ tham gia sự kiện ở Singapore nữa. "Ariana, xin hãy biết rằng người Singapore chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó", một người hâm mộ nhắn nhủ.

Trong một Story Instagram lan truyền sau buổi ra mắt phim, Wen được nhìn thấy đang tạo dáng trước ống kính máy ảnh tại một nơi có vẻ là VivoCity và khoe rằng: "Tôi đã được tự do sau khi bị bắt". Anh ta sau đó đã bị đưa ra ngoài.