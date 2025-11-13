Rich kid Chao lên tiếng về hai tháng biến mất

Sau hơn 2 tháng im ắng vì viết sai tiêu ngữ trong bài đăng mừng Quốc khánh, rich kid Chao bất ngờ tái xuất trên TikTok với video làm từ thiện cùng bạn trai.

Chao được biết đến là rich kid có tiếng ở Hà Nội. Ảnh: @_whynotchao_/Instagram.

Ngày 13/11, trên kênh TikTok hơn 2,1 triệu người theo dõi, rich kid Chao (tên thật Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003) đăng tải video làm từ thiện, đánh dấu sự trở lại sau hơn hai tháng "mất tích" trên mạng xã hội.

Trong video, Chao cùng bạn trai Hoàng Phúc (sinh năm 1993) tự tay gói quà gửi tặng các thầy cô và học sinh ở một điểm trường tại Sơn La. Cô cũng chia sẻ về quãng thời gian im ắng vừa qua: "Mình biết thời gian qua đã mắc sai lầm và khiến nhiều người phiền lòng. Mình đã dành thời gian nhìn lại bản thân và sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng".

Chỉ sau vài giờ, đoạn clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. "Dù sao Chao cũng đã biết lỗi rồi, mong Chao phát triển tốt nhé", một người bình luận. Rich kid đáp lại: "Dạ, Chao còn phải cố gắng rất nhiều nữa, cảm ơn bạn nhiều lắm ạ".

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại mỉa mai: "Đúng quy trình rồi đó" hay "Sao cứ mỗi lần phạm lỗi lại đi làm từ thiện?". Trước những bình luận tiêu cực, Chao vẫn giữ im lặng, không phản hồi thêm.

Trước khi tái xuất, Chao gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Bài đăng gần nhất trên Instagram cá nhân có 1,2 triệu người theo dõi là vào ngày 3/9 - cũng là ngày cô dừng đăng video trên TikTok. Trong thời gian này, cô chỉ thỉnh thoảng chia sẻ story nhưng không để lộ mặt.

Bài đăng làm từ thiện mới nhất của Chao gây chú ý.

Đáng chú ý, cả hai nền tảng của Chao đều từng khóa tính năng bình luận ở mọi bài đăng. Mãi đến ngày 9/11, cư dân mạng mới nhận thấy cô mở lại phần bình luận trên TikTok, ngoại trừ bài đăng ngày 3/9 vẫn bị khóa.

Đầu tháng 9, trên Instagram cá nhân, Chao từng đăng bài viết và bị chỉ trích vì ghi sai thứ tự tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thành "Tự do - Độc lập - Hạnh phúc".

Khi bị phản ứng dữ dội, cô lên tiếng xin lỗi: "Đây hoàn toàn là lỗi sai của Chao và không có bất kỳ lý do nào để bào chữa. Chao hiểu được sự nghiêm trọng cũng như thiêng liêng của tiêu ngữ Tổ quốc".

Chao được biết đến như một rich kid Hà Nội nổi lên từ các vlog chia sẻ cuộc sống sang chảnh, giọng nói ngọt ngào và phong cách dễ thương. Cô thường xuất hiện trong những khung cảnh xa hoa, tiêu tiền không tiếc tay: làm nail 6 triệu/lần, ăn bún đậu mắm tôm 4 triệu/bữa, thuê nhà trăm triệu/tháng khi du học Mỹ, hay bay hạng thương gia, du lịch đắt đỏ...

Cô theo học ngành Integrated Design Media tại Đại học New York (NYU) và vẫn duy trì việc làm nội dung trong thời gian học. Cuối năm 2024, Chao thông báo tốt nghiệp sớm một năm.