Hình ảnh gây sốc trong phòng biệt giam bệnh nhân tâm thần ở Hàn Quốc

Hơn một năm sau bê bối làm chết người, một bác sĩ và 4 y tá tại bệnh viện tâm thần do bác sĩ kiêm MC Yang Jae Woong (Hàn Quốc) điều hành đã phải hầu tòa.

Bên trong phòng biệt giam trước khi nữ bệnh nhân qua đời. Ảnh: The Korea Herald.

The Korea Herald đưa tin ngày 13/11, 5 nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần do bác sĩ tâm lý học kiêm MC truyền hình Yang Jae Woong điều hành đã phải hầu tòa sau bê bối chết người hồi năm ngoái.

Các công tố viên Incheon đã bắt giữ một bác sĩ ở độ tuổi 40 (không phải Yang), truy tố không giam giữ đối với 4 y tá ở độ tuổi 40 và 50 với nghi ngờ sơ suất chuyên môn dẫn đến cái chết của một bệnh nhân.

Vụ việc nổ ra vào tháng 5/2024 khi một bệnh nhân nữ ngoài 30 tuổi tử vong tại bệnh viện tâm thần ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi. Cô nhập viên để điều trị chứng nghiện thuốc giảm cân, nhưng đã tử vong do tắc nghẽn đại tràng cấp tính 17 ngày sau khi nhập viện.

Yang vướng bê bối khi nữ bệnh nhân tử vong tại bệnh viện do anh điều hành. Ảnh: Newsis.

Các công tố viên cho biết tình trạng của bệnh nhân là do thiếu sự chăm sóc y tế đầy đủ.

Các nhà điều tra phát hiện bác sĩ đã không theo dõi bệnh nhân đúng cách, mặc dù bệnh nhân than phiền đau bụng dữ dội và ra lệnh cho y tá dùng thuốc hướng thần. Bác sĩ cũng bị cáo buộc làm giả hồ sơ bệnh án, trong khi y tá bị cáo buộc tiêm thuốc mà không có đơn thuốc hợp lệ của bác sĩ.

Các công tố viên cho biết các nhân viên cũng đưa bệnh nhân - người khi đó vẫn tiếp tục kêu đau - vào một phòng biệt giam, trói tay chân cô và bỏ mặc cô.

Sau khi bệnh nhân qua đời, gia đình cô đã nộp đơn khiếu nại lên nhân viên bệnh viện.

Vào tháng 3, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia đã chuyển vụ việc lên Văn phòng Công tố Tối cao, kêu gọi điều tra về cáo buộc làm giả hồ sơ y tế và hành vi tắc trách.

Bác sĩ Yang Jae Woong là hôn phu của ca sĩ Hani, thành viên nổi bật trong nhóm nhạc EXID.

Hani bị chỉ trích sau bê bối của chồng sắp cưới. Ảnh: SPOTV News.

Sau khi bạn trai vướng vào cuộc điều tra vào tháng 7/2024, Hani cũng chịu nhiều chỉ trích. Đặc biệt khi công chúng "đào lại" việc cặp đôi công bố tin kết hôn vào ngày 31/5/2024, tức chỉ vài ngày sau khi bệnh nhân nữ tử vong.

Ngày 29/7 cùng năm, Yang Jae Woong thông qua công ty quản lý Mystic Story gửi lời xin lỗi. "Tôi chân thành xin lỗi người đã khuất và tang quyến đang đau buồn vì sự mất mát của gia đình họ". Đến ngày 2/8, Hani đưa ra thông báo hoãn đám cưới, không tổ chức hôn lễ vào tháng 9 như dự kiến.