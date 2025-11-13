30 tuổi vẫn 'ế' vì đi xem mắt 300 người không ưng ai

Bắt đầu xem mắt và hẹn hò qua mai mối từ năm 22 tuổi, đến nay Nushi (hơn 30 tuổi) vẫn chưa tìm được người ưng ý, trong khi tiêu chuẩn của cô ngày càng cao.

Nushi coi việc xem mắt, hẹn hò là trải nghiệm vui vẻ.

Từ năm 22 tuổi, Nushi đã bắt đầu đi xem mắt và hẹn hò. Hiện tại, khi đã hơn 30 tuổi, cô đã gặp gỡ tổng cộng hơn 300 người đàn ông, nhưng không ai đáp ứng được tiêu chí về "người chồng lý tưởng" mà cô đặt ra.

Trong những năm qua, cô nàng đã nâng cao hơn kỳ vọng của mình và đặt ra những tiêu chí cụ thể - người đàn ông phải trẻ hơn, đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp đại học và có thu nhập ít nhất 10 triệu yen (hơn 64.000 USD ) một năm.

Trên trang X (trước đây là Twitter), Nushi chia sẻ về hành trình "săn tìm hôn nhân" của mình.

Nushi sinh ra trong một gia đình vui vẻ, hạnh phúc ở vùng Chubu của Nhật Bản, luôn mong muốn có một gia đình tương tự khi lớn lên, Nikkan Spa đưa tin tin.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thấy ghen tị khi thấy bạn bè mình kết hôn ở độ tuổi còn trẻ, vì vậy quyết định đăng ký tham gia các công ty mai mối và ứng dụng hẹn hò khi mới 22 tuổi.

Ban đầu, Nushi không nghĩ đến thu nhập hàng năm của người bạn đời lý tưởng mà chủ yếu tìm kiếm một người có thể chia sẻ tâm sự.

Nhưng sau khi gặp gỡ và hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau, kỳ vọng của cô ngày càng cao hơn.

Nushi muốn tìm chồng trẻ tuổi, cao ráo và thu nhập tối thiểu 10 triệu yen/năm.

Nushi kiếm được khoảng 3 triệu yen (hơn 19.000 USD ) một năm và nhận xét mình là "một người phụ nữ bình thường". Lúc đầu, cô cũng thích những người đàn ông lớn tuổi, vì cha cô hơn mẹ khoảng 7 tuổi.

"Nhưng khi gần đến tuổi 30, tôi thấy rằng những người đàn ông trẻ tuổi thì tốt hơn", cô bày tỏ. Hiện tại, Nushi đang tìm kiếm những người đàn ông dưới 35 tuổi, nhưng điều đó khiến việc tìm chồng của cô trở nên khó khăn hơn, bởi nhiều đàn ông trẻ cũng tìm kiếm phụ nữ ở độ tuổi 20.

Trong hơn 300 lần hẹn hò, Nushi đã bị từ chối bởi những người đàn ông không quan tâm đến hôn nhân hoặc ngược lại - những người muốn cô sinh con với anh ta ngay lập tức.

Cũng có những người đàn ông đặt câu hỏi về cách tiếp cận và mục đích hẹn hò của cô. Họ thấy Nushi chia sẻ về việc "săn tìm chồng" trên mạng xã hội và nói rằng cô không thực sự coi trọng hôn nhân. Một người đàn ông từng hỏi có phải cô chỉ coi tìm bạn đời như một sở thích không.

Nushi giải thích rằng bản thân thích được kết đôi và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người. Mặc dù thực sự muốn kết hôn, cô vẫn nghĩ rằng có lẽ mình chỉ coi hẹn hò là một sở thích mà cô đã chi hơn 3 triệu yen cho nó.

Cô cảm thấy rất phấn khích khi lần đầu tiên gặp được một người mới thông qua dịch vụ mai mối. "Thật vui. Gặp gỡ và trò chuyện với những người tôi chưa từng gặp trước đây là một trải nghiệm tuyệt vời, bất kể kết quả ra sao", cô nói.

Là người chủ yếu ra ngoài vì công việc và không có nhiều sở thích, Nushi coi việc tham gia các buổi hẹn hò mai mối là một trải nghiệm khá trọn vẹn. "Nếu tôi chỉ đi làm, sẽ có những câu chuyện tôi không được nghe và một thế giới tôi không được biết đến", cô giải thích.