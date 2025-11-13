Án tù với triệu phú dọa 'hiếp dâm tập thể' nữ tiếp viên hàng không

Doanh nhân Anh đe dọa “hiếp dâm tập thể” tiếp viên trên chuyến bay hạng thương gia bị tòa phúc thẩm tăng án tù gấp ba lần vì cho rằng bản án cũ “quá nhẹ”.

Salman Iftikhar đe dọa tiếp viên hàng không. Ảnh: The Telegraph.

Salman Iftikhar, 37 tuổi, di chuyển từ sân bay London Heathrow đến Lahore (Pakistan) cùng ba con và một trong hai người vợ vào tháng 2/2023 khi trở nên hung hãn giữa chuyến bay, theo The New York Post.

Sau khi uống rượu champagne và tự lấy đá tại quầy bar trên máy bay, Iftikhar bị tổ bay yêu cầu trở về chỗ ngồi. Khi được nhắc nhở, người đàn ông này nổi giận, quay phim các tiếp viên và quát: “Đừng bảo tao phải làm gì, con khốn”.

Phi hành đoàn lập tức báo cho cơ trưởng và bật đèn thắt dây an toàn, khiến Iftikhar càng thêm kích động. Theo hồ sơ tòa án và video ghi lại, anh ta lớn tiếng lăng mạ và đe dọa nữ tiếp viên trưởng Angie Walsh, tuyên bố sẽ kéo cô ra khỏi khách sạn, “hiếp dâm tập thể” và “thiêu sống” cô.

Không dừng lại ở đó, Iftikhar còn dọa sẽ cho nổ tầng khách sạn nơi tổ bay lưu trú tại Pakistan. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức cơ trưởng phải cân nhắc chuyển hướng chuyến bay sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Walsh - người có 37 năm làm việc trong ngành - cho biết vụ việc đã khiến cuộc sống của cô “thay đổi hoàn toàn”.

“Tôi không thể tin chỉ một hành khách lại có thể gây ảnh hưởng lớn đến công việc, sự nghiệp và cuộc đời tôi đến vậy. Tôi từng là một tiếp viên mạnh mẽ, vui vẻ và yêu nghề, nhưng phải nghỉ việc suốt 14 tháng sau đó. Vụ việc này đã khiến tôi sụp đổ”, cô nói.

Iftikhar, người đã nhận tội đe dọa giết người và quấy rối tình dục mang tính phân biệt chủng tộc, đã có sáu tiền án về 15 tội danh. Ảnh: The New York Post.

Cảnh sát bắt giữ Iftikhar vào tháng 3/2023 tại nhà riêng ở Iver, Buckinghamshire. Người này sau đó nhận tội đe dọa giết người và quấy rối có yếu tố kỳ thị chủng tộc. Hồ sơ cho thấy Iftikhar có sáu tiền án với 15 tội danh, bao gồm hành hung và lái xe khi say rượu.

Tháng 8 năm nay, Iftikhar chỉ bị tuyên án 15 tháng tù, khiến nghị sĩ Chris Philip yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét lại theo cơ chế “bản án quá nhẹ” của Anh.

Sau đó, một trong hai người vợ của Iftikhar - người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng tại Pakistan, có hơn nửa triệu người theo dõi trên mạng xã hội - đã đăng bài kêu gọi công chúng “hãy thấu hiểu”.

“Sức khỏe tinh thần không phải chuyện đùa. Trước khi phán xét, hãy cố gắng thấu hiểu. Hãy tử tế”, cô viết, cho rằng “mỗi người đều có nỗi đau riêng”.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh chồng mình - người đang sống tại Anh cùng người vợ thứ hai, là mẹ của các con anh - trên trang cá nhân.

Sau khi xem xét lại vụ án, Tòa Phúc thẩm đã quyết định tăng án tù của Iftikhar lên 4 năm 3 tháng, cho rằng mức hình phạt mới phản ánh đúng “tính chất nghiêm trọng và kéo dài của các lời đe dọa” cũng như “tổn hại lâu dài” mà nữ tiếp viên phải chịu.