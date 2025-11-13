Loạt khách sạn 'kêu cứu' vì bị tấn công nhầm vụ Royal Hostel Hàng Cháo

Trùng hoặc có tên gần giống Royal Hostel trong vụ cô gái tố bị "bùng" phòng, nhiều khách sạn ở Hà Nội bị vạ lây, chịu sự tấn công vô cớ từ dân mạng.

Khách sạn "Royal Hanoi Hotel" bị nhiều người tấn công vì nhầm với khách sạn ở Hàng Cháo.

Những ngày qua, "Royal Hostel" là từ khóa được nhiều người nhắc đến trên mạng xã hội, liên quan vụ việc một nữ du khách đăng video tố khách sạn này "bùng" phòng cô đã đặt.

Cô gái tên N.Y.Q. (sống tại TP.HCM) đặt phòng tại khách sạn Royal Hostel (19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cho 3 ngày (7, 8, 9/11) qua một ứng dụng đặt phòng, trả trước 100% tiền thuê. Khi đến nơi vào 2h ngày 9/11, cô được thông báo khách sạn đã không còn giữ phòng vì cô check-in muộn mà không thông báo.

Trong video hiện hút 7,5 triệu view, N.Y.Q. bức xúc, đọc thẳng tên khách sạn kèm địa chỉ trong khi tranh cãi với nam lễ tân. Điều này nhanh chóng thổi bùng cơn giận dữ của nhiều dân mạng. Trước khi các bên liên quan kịp lên tiếng gì thêm, hàng nghìn người nhanh chóng gõ "khách sạn Royal Hostel" trên Google, ùa vào đánh giá 1 sao kèm nhận xét tiêu cực như một cách giúp nữ du khách "trừng trị" cơ sở dịch vụ.

Hậu quả, nhiều khách sạn trùng hoặc có tên gần giống cơ sở này trở thành nạn nhân, ảnh hưởng danh tiếng và công việc kinh doanh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phạm Văn Quyền, quản lý khách sạn "Royal Hotel", cho biết đây là lần đầu tiên cơ sở phải đối mặt với tình huống này.

Hai, ba ngày qua, anh và nhân sự khách sạn mệt mỏi vì phải liên tục giải thích, đính chính đồng thời liên hệ Google để gỡ đánh giá nhầm. Tên fanpage của khách sạn trên Facebook cũng phải thêm "Long Biên" phía sau "Royal Hotel" ban đầu.

Khách sạn "Royal Hotel" anh Quyền quản lý có 3 cơ sở ở Hà Nội song không liên quan hay có chi nhánh nào ở Hàng Cháo.

"Từ hơn 4 sao, khách sạn chúng tôi nhanh chóng bị tụt xuống 1,8/5 sao vì sự việc", anh nói, khẳng định khách sạn chỉ có 3 cơ sở tại phường Phúc Lợi, phường Hà Đông và xã Gia Lâm, không cùng hệ thống hay có liên quan gì với khách sạn ở Hàng Cháo.

Đến ngày 12/11, anh Quyền cho biết phần lớn đánh giá sai về khách sạn trên Google đã bị gỡ, tình trạng làm phiền, đánh giá tiêu cực từ người lạ cũng giảm bớt.

Chung cảnh ngộ, anh Trần Đức Linh, quản lý "The Royal Hotel" ở Nghi Tàm, phường Tây Hồ, cũng bức xúc khi khách sạn bỗng nhiên bị tấn công vô cớ, giảm từ 4/5 sao xuống còn 2/5 sao ở phần đánh giá trên Google.

"Chúng tôi kinh doanh 8-9 năm nay, chưa bao giờ vướng phải trường hợp như thế này. Ngoài đánh giá xấu trên Google, nhiều người lạ còn nhắn tin trách móc, chửi bới, có lúc tôi giải thích cũng không chịu nghe", anh cho hay.

Khách sạn "The Royal Hotel" ở Nghi Tàm, phường Tây Hồ bị giảm hạng đánh giá trên Google vì vụ việc.

Đánh giá cách xử lý của khách sạn ở Hàng Cháo trong vụ việc, anh Linh cho rằng cơ sở này đã làm chưa đúng.

"Trường hợp đã hết phòng nhưng nhân viên khách sạn chúng tôi chưa kịp đóng trên ứng dụng, khách lỡ thuê và đến, chúng tôi phải cáo lỗi, giúp khách thuê một phòng khác ở cơ sở đối tác hoặc có phương án khác hỗ trợ khách nhất có thể", anh nói.

May mắn, khách sạn anh Linh quản lý cũng đã được Google hỗ trợ gỡ các đánh giá sai lệch và hiện trở về mức sao như trước.

Mới khai trương và đi vào hoạt động hơn 1 tháng nay, khách sạn "Royal Hanoi Hotel" ở Thanh Trì cũng chịu chung cảnh "tai bay vạ gió". Chỉ riêng trên fanpage Facebook, cơ sở này phải đăng liên tục 7 bài viết trong 3 ngày qua để đính chính, thậm chí vào bình luận "kêu oan" dưới video của nữ du khách N.Y.Q.

Anh Việt, quản lý khách sạn, khẳng định "Royal Hanoi Hotel" không có bất cứ liên quan nào tới khách sạn ở Hàng Cháo, chỉ là có tên gần giống nhau.

"Mấy hôm nay, lượng khách bên tôi cũng sụt giảm vì vụ việc. Một số khách cũ thì họ còn hỏi lại để xác minh, khách mới thì khi thấy tên như vậy tưởng hai bên chung hệ thống. Thậm chí, có trường hợp theo dõi vụ việc trên mạng còn giả vờ đặt phòng, đến bước cuối xác minh mới nói là 'chơi khăm' để 'trừng trị' chúng tôi", anh Việt than thở.

Tính đến ngày 12/11, phần lớn đánh giá nhầm lẫn trên Google về khách sạn đã được gỡ, song anh Việt cho biết vẫn cần làm việc thêm để loại bỏ hoàn toàn, lấy lại mức sao ban đầu 4,9/5.

"Sự việc đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của chúng tôi. Cũng may mắn khi vụ việc được các bên hỗ trợ giải quyết nhanh, giúp chúng tôi sớm trở lại ổn định kinh doanh", quản lý bày tỏ.

Khách khẩu chiến với lễ tân khách sạn vì bị hủy phòng lúc 2h sáng Khi vị khách nữ check-in muộn so với giờ đặt phòng, khách sạn tại Hàng Cháo (Hà Nội) từ chối cho cô nhận phòng dù cô đã thanh toán trước đủ tiền.