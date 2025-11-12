Số tiền 'khủng' streamer Hàn bỏ túi chỉ sau 1 livestream

Chỉ sau một buổi livestream ngày sinh nhật, Juice Seyeon kiếm được hơn 20.000 USD, gấp nhiều lần thu nhập trung bình tháng của một hộ gia đình ở Hàn Quốc.

Juice Seyeon kiếm được hàng chục nghìn USD trong ngày sinh nhật.

Ngày 9/11, streamer Juice Seyeon đón sinh nhật tuổi 25 và tổ chức livestream trên nền tảng AfreecaTV. Cuối ngày, cô hạnh phúc chia sẻ trên Instagram cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời gửi lời cảm ơn những người theo dõi.

"Cảm ơn những người bạn đã dành 24 giờ bên tôi hôm nay và những người hâm mộ luôn ở bên cạnh tôi. Tôi đã kết thúc sinh nhật của mình thật tuyệt vời", nữ streamer viết.

Trong các bức ảnh, màn hình livestream của Seyeon tràn ngập "bong bóng ngôi sao" - một loại vật phẩm ảo mà người xem mua và tặng cho streamer trong các buổi phát trực tiếp. Cô gái 25 tuổi cho biết chỉ trong ngày sinh nhật, cô đã nhận được 500.000 món quà loại này.

Nữ streamer nổi tiếng với vẻ ngoài gợi cảm.

Trên AfreecaTV, một "bong bóng ngôi sao" tương đương 100 won (khoảng 0,07 USD ), nghĩa là 500.000 won mà Seyeon nhận được trong ngày sinh nhật tương đương khoảng 50 triệu won (khoảng 34.300 USD ).

Sau khi trừ phí nền tảng và thuế, thu nhập thực tế của cô từ buổi livestream mừng sinh nhật ước tính từ 33 đến 38 triệu won (gần 23.000 đến 26.000 USD ).

Để so sánh, trung bình một hộ gia đình ở Hàn Quốc kiếm được 5,44 triệu won ( 3.928 USD ) mỗi tháng, theo "Báo cáo đời sống tài chính của người bình thường" do Ngân hàng Shinhan công bố vào tháng 4/2024.

Tại Hàn Quốc, Seyeon là một trong những streamer có tiếng, thu nhập thuộc hàng cao. Chia sẻ trong chương trình trò chuyện Pajama Party hồi tháng 7, cô từng gây choáng váng khi cho biết vào dịp sinh nhật năm ngoái, cô kiếm được 100 triệu won ( 72.000 USD ) chỉ trong 1 ngày.

Thu nhập hàng tháng cao nhất của cô là 400 triệu won (khoảng 289.000 USD ). Tuy nhiên, nữ streamer cũng cho biết con số này không cố định hàng tháng mà phụ thuộc vào số lượng người hâm mộ ủng hộ tại thời điểm đó.

Tháng 8/2024, Seyeon gây chú ý bị bắt gặp xuất hiện cùng ông Bang Si Hyuk - chủ tịch HYBE, "cha đẻ" nhóm nhạc BTS đình đám ở Los Angeles (Mỹ), khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai. Nhờ bức ảnh gây sốt, nữ streamer cũng nhanh chóng nổi tiếng, được nhiều người biết đến hơn.